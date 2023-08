Po třech vítězstvích zapsala hokejová Slavia ve čtvrtek první porážku v přípravě, když na vlastním ledě nestačila na Litoměřice. Hosté po první části vedli zásluhou Sihvonena a před polovinou utkání svoje vedení ještě navýšili gólem z hole Gumana. Sešívaní ještě v prostředním dějství snížili brankou Všetečky, ale ve zbytku utkání už srovnat nedokázali.

Hokejová Slavia poprvé v přípravě padla. Litoměřicím podlehla 1:2. | Foto: HC Slavia Praha

Slavistický trenér Daniel Tvrzník, který má s Litoměřicemi bohaté zkušenosti ze svého dlouholetého působení u soutoku Labe a Ohře, vyslal poprvé v přípravě do akce lotyšského útočníka Edgarse Kuldu, který se dosud připravoval individuálně. Poprvé od úvodního přátelského zápasu se do branky Pražanů vrátil Roman Málek, naopak stále chyběl v sestavě obránce Karel Křepelka, který se chystal s Mladou Boleslaví.

První šanci zápasu měli slávisté, když se v dobré příležitosti ocitl Všetečka. Dobrý zákrok gólmana Lukáše Paříka ale předznamenal skvělý výkon dvaadvacetiletého gólmana ve službách Litoměřic. To Stadion si věděl rady s nabídnutou možností daleko lépe. Riku Sihvonen dostal v přesilovce nabito na levém kruhu a propálil Málka ve slavistické brance.

Domácí započali honbu za vyrovnáním, několikrát si ale vylámali zuby na mladém gólmanovi, kterého v roce 2019 draftovali ve třetím kole Los Angeles Kings. Naopak hosté se v prostředním dějství trefili znovu. Tomáš Guman zachytil puk ve vzduchu, vybruslil si do prostoru a z dálky Málka propálil.

Slávisté našli recept na Paříka až ve vlastní přesilové hře. Brož našel na pravém kruhu Robina Všetečku a ten se prosadil podobně jako Sihvonen při první brankové situaci.

Jen o chvíli později o sobě dal hlasitě vědět již zmiňovaný Kulda, který se spolu s Průžkem dostal do přečíslení. Jenže neuspěl! Slavia se i ve zbytku zápasu tlačila za vyrovnáním, přáno jí však nebylo ani při hře se šesti bruslaři v poli.

„Byl to od nás dobře odvedený výkon až na první třetinu, která byla chaotická. Pak jsme se do toho dostali a mělo to dobré tempo. Prohráli jsme, ale můžeme se ponaučit z chyb a do dalšího zápasu to zlepšit,“ hodnotil na klubovém webu slávistický střelec Všetečka.

Slavisté padli poprvé po třech výhrách v přípravě. Po vydařených střeleckých představeních v Chomutově a v Sokolově, kde nastříleli šest a pět gólů, budou muset zapracovat i na střílení branek na domácím stadionu. Proti Kolínu se totiž trefili až při samostatných nájezdech a proti Litoměřicím přidali jediný úspěšný střelecký pokus.

„Gólman soupeře chytal super, o tom žádná. Koncovka v pět na pět nám ale chybí. Využili jsme jednu přesilovku, ale pět na pět musíme zlepšit,“ vyhlásil Všetečka.

První příležitost ke zlepšení budou mít svěřenci trenéra Tvrzníka v Edenu v úterý 22. srpna proti Sokolovu.

HC Slavia Praha – HC Stadion Litoměřice 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 36. Všetečka (Brož) – 6. Sihvonen (Husák, Svoboda), 27. Guman. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1.



HC Slavia Praha: Málek – Eliáš, Hrdinka, Stejskal, Holý, Němeček, Kremláček – Průžek, Žejdl, Kulda – Všetečka, Polák, Brož – Strnad, Labuzík, Slavíček – Havrda, Tichý, Kvasnička.

HC Stadion Litoměřice: Pařík – Aubrecht, Tomek, Černohorský, Husák, Pavlák, Böhm, Tůma – Svoboda, Jícha, Sihvonen – Kordule, Kuťák, Guman – Hrabík, Costa, Vopat – Cikhart, Vitouch, Krupička.