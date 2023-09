Hokejisté Slavie se dočkali prvního bodu nové sezony, ale i po třetím kole Chance ligy svítí na kontě vítězství nula. Po prohrách s Litoměřicemi a ve Vsetíně slávisté doma ve středu večer padli s Přerovem 1:2.

Slávisté i po třetím kole Chance ligy čekají na výhru. | Foto: Deník/Michal Káva

„Pro nás je jeden bod ze zápasu málo. Proti Přerovuse nám těžko střelecky prosazuje, i v loňské sezoně jsme s tím měli problém. Dneska spoustu střel a jen jeden gól, to je málo, nepomohli jsme si ani přesilovkami. Na druhou stranu jsme ale podali mnohem lepší výkon než v minulých zápasech, týmu nemám moc co vytknout. Pokud budou kluci takhle pracovat dál, tak věřím, že začneme body sbírat ve větším počtu,“ postěžoval si kouč Pražanů Daniel Tvrzník, jehož svěřenci svého soupeře přestříleli 46:25.

„Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že se do toho domácí opřou. Upozorňovali jsme na to, že tam bude veliká snaha vyhrát. Domácí hráli výborně, v první třetině nás přehrávali a zachránil nás brankář Postava. Bonusový bod bereme, protože vzhledem k průběhu utkání jsme asi víc vytěžit nemohli,“ uznal přerovský trenér Robert Svoboda.

Slavia – Přerov 1:2 po pr. (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)

Branky: 20. Holý (Brož, Žejdl) – 27. Březina (Doležal, Chroboček), 65. Březina (Doležal, Černý). Rozhodčí: Jechoutek, Zubzanda – Maňák, Pěkný. Vyloučení 1:4. Bez využití. Diváků: 512.

Slavia: Růžička – Žovinec, Hrdinka, Kremláček, Holý, Kajínek, Křepelka, Eliáš – Všetečka, Knotek, Polák – Průžek, Kulda, Závora – Helt, Žejdl, Brož – Havrda, Slavík, Slavíček.

Další výsledky: Frýdek-Místek – Pardubice B 3:1, Třebíč – Poruba 3:4 po pr., Kolín – Jihlava 1:2, Znojmo – Zlín 5:1, Prostějov – Sokolov 6:3, Vsetín – Litoměřice 6:3.

