/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince jsou jedinou výhru od postupu do semifinále play off extraligy. V pátém utkání čtvrtfinálové série vyhráli obhájci titulu na ledě Sparty 3:0 a ujali se vedení 3:2 na zápasy. Vítězný gól dal v závěru první třetiny v přesilovce útočník Martin Růžička, pojistky přidali v závěru do prázdné branky Daniel Kurovský a Marko Daňo. Čisté konto uhájil gólman Ondřej Kacetl. První šanci k dovršení postupu budou mít Oceláři v úterý, kdy je v Třinci na programu šesté utkání.

Sparta prohrála s Třincem páté čtvrtfinále 0:3 a je krok od konce sezony. Třinec bude doma útočit na postup. | Foto: CPA

Stejně jako v předchozím utkání, tak i tentokrát sparťané své soupeře jasně přestříleli, ale na to se historie ptát nebude. Podruhé za sebou se z výhry radovali třinečtí Oceláři.

"Těžká prohra. Na to, kolik jsme měli přesilovek, jsme nedokázali proměnit vůbec nic. Nedali jsme gól a bez něj se vyhrát nedá. Nezbývá nic jiného než porážku hodit za hlavu. Nic jiného se teď dělat nedá. Určitě nekončíme, v úterý hrajeme v Třinci, kde musíme za každou cenu vyhrát. Stav série je 2:3 a je to jen číslo. Připravíme se na další zápas," burcuje zkušený obránce Michal Kempný.

Sparta v pátek bojuje o mečbol. Podaří se a v neděli bude hrát doma o postup?

Narazil na fakt, že jeho tým měl ve druhé části možnost hrát hned čtyři přesilovky. Bez úspěchu. „Přesilovky ve druhé třetině byly rozhodující fází zápasu. Dnes jsme jich měli hodně. Třinec to však zahrál výborně a my jsme nenašli cestu, abychom dali gól, což rozhodlo o celém zápase. Takhle to prostě v play-off chodí. Důležité však je, že máme zcela čisté svědomí, že jsme tam nechali všechno, i když jsme prohráli," uznal trenér Miloslav Hořava.

Podobně mluvil také třinecký kouč Zdeněk Moták: "Rozhodujícím elementem bylo naše ubráněné oslabení. Druhá třetina, kdy jsme byli od 25. do 36. minuty čtyřikrát vyloučení, nás stála spoustu sil ve speciálních formacích, které na oslabení chodily, zatímco ostatní hráči se nedostali do hry. Musím ale poděkovat hráčům, kteří tam byli. Byl to kvalitní, bojovný a zodpovědný výkon. Zblokovali jsme snad přes třicet střel. Nadstandardní výkon podal Kacetl, ale je to otázka práce celého mužstva. Toto je play-off. A já musím chlapcům poděkovat."

Do Třince se série vrací v úterý. Jeden tým bude hrát o odložení konce sezony, druhý o postup mezi elitní čtyřku.

Série pokračuje v Třinci. Sparta tam jede pro vítězství

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. M. Růžička (D. Voženílek, Daňo), 58. Kurovský (D. Voženílek), 59. Daňo (M. Růžička). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 1:6, navíc Konečný (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 14.117. Stav série: 2:3.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík - Řepík, Sobotka, D. Kaše - P. Kousal, Horák, Tomášek - Forman, D. Vitouch, Buchtele - Konečný, G. Thorell, Vauhkonen - E. Thorell. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, M. Adámek, M. Doudera - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - Kurovský, Vrána, Nestrašil - Dravecký, L. Hudáček, Chmielewski - Hrňa, M. Roman, Buček. Trenér: Moták.