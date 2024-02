/FOTO, VIDEO/ Před reprezentační přestávkou inkasovali hokejisté Slavie pořádný úder. Po šesti výhrách z posledních sedmi zápasů se odpoutali ode dna tabulky Chance ligy a pošilhávali po účasti v předkole play-off. Na domácím ledě ale podlehli přímému konkurentovi v boji o záchranu, béčku Pardubic, 1:4. Po pauze chybí sehrát ještě sedm zápasů a každé další zaváhání by mohlo v konečném zúčtování přijít draho.

Chance liga, 45. kolo: Slavia - Pardubice B 1:4. | Video: Deník/Michal Káva

"Nezvládáme zápasy s přímými konkurenty. Je dobře, že se Znojmem, s Frýdkem i s Kolínem hrajeme venku, protože se nám bude hrát líp. Domácí zápasy jsme nezvládli a musíme si ty body vzít tam. Tabulka je vyrovnaná, může nás posunout kamkoliv. Posledních sedm kol bude na krev a pro tu soutěž je to hodně zajímavé," řekl po nepovedeném utkání kouč Slavie Aleš Totter.

To, co se v minulých domácích zápasech nepovedlo první Porubě ani druhému Vsetínu, se hráčům pardubického béčka podařilo hned po osmi minutách - překonat gólmana Hölsu. Trefil se Herčík a těsně před odchodem do šaten zvyšoval na dvoubrankový náskok Zdráhal.

OBRAZEM: Slavia vstala v Sokolově z popela a po velkém obratu urvala výhru

Po změně stran začali hrát domácí mnohem lépe a za aktivitu byli odměněni snížením z hokejky Brože v přesilovce. Slávisté se dostali do tlaku, měli další šance, ale ty už zůstaly nevyužity a v polovině zápasu se hosté prosadili potřetí. Šikovnou tečí vyhnal Pochobradský Hölsu z branky a na jeho místo přišel Volevecký.

"Důležitý byl první gól, protože začátek byl vyrovnaný. Pardubice vedoucí branka uklidnila. Druhý zásadní moment byl za stavu 1:2, kdy jsme hráli přesilovku. Měli jsme tam nějaké šance a kdybychom vyrovnali, tak jsme zápas zlomili na naši stranu," pokračoval v hodnocení kouč Slavie.

Hölsä táhne Slavii ze dna, Eliáš ho překvapil. Dře s námi v posilovně, vypráví

Ve třetí části už si Pardubičtí náskok hlídali a přes pozornou obranu se Pražané nedokázali prosazovat. Definitivní podobu výsledku pak dal ve 48. minutě Kaplan - 1:4.

"Nebyli jsme důslední, prohrávali souboje a nenašli puky v předbrankovém prostoru. V koncovce pět na pět nejsme schopní se prosadit a musíme najít ty špinavé góly," dodal Totter.

Jeho kolega na pardubické střídačce Jan Starý měl pochopitelně mnohem více důvodů k radosti. "Vyhráli jsme a máme tři body, které jsme potřebovali, protože teď se nám každý bod hodí. Všichni víme, o co hrajeme. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a opravdu bylo. Ale s tím jsme počítali. Zlepšili jsme obrannou fázi a díky tomu vyhráli," poznamenal.

Skalp lídra! Slávisté doma udolali vedoucí Porubu gólem Strnada

Slavia – Pardubice B 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 25. Brož (Strnad, Klikorka) – 8. Herčík (Žálčík, Rákos), 20. Zdráhal (Kaut, Kaplan), 31. Pochobradský (Zdráhal, Urban), 48. Kaplan (Urban, Kaštánek). Rozhodčí: Barek, Hucl – Maštalíř, Roischel. Vyloučení 6:7. Využití 1:1. Diváků: 1512.

Slavia: Hölsä (31. Volevecký) – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Křepelka, Stejskal – Beran, Kulda, Brož – Průžek, Polák, Strnad – Všetečka, Slavík, Guman – Havrda, Kucharčík, Šmerha.

Další výsledky: Kolín – Zlín 8:4, Frýdek-Místek – Znojmo 4:3, Prostějov – Jihlava 2:0, Litoměřice – Poruba 5:6 po sn, Vsetín – Přerov 5:1, Třebíč – Sokolov 2:3 po sn.

Zdroj: hokej.cz