Ćeští hokejisté měli právě dnes nastoupit v rámci světového šampionátu ve Švýcarsku proti Slovensku. Federální derby se však ze známých důvodů neuskuteční. Celé mistrovství světa zrušila pandemie koronaviru. Přesto se k zápasu vztahuje akce, které se zúčastnil i Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr proti hokejové reprezentaci Ruska na olympiádě v Naganu. | Foto: Profimedia.cz

A kdoví, třeba by i právě zkušený český reprezentant i v osmačtyřiceti letech byl dnes na ledě. Alespoň soudě dle narážek na návrat do reprezentace, kterými v posledních dnech škádlí své fanoušky na sociálních sítích. "Ahoj HR. Dnes bychom za normálních okolností hráli na MS se Slováky a určitě bychom jim to nandali, ale asi by to bylo těsný, neni mi 20," adresoval HR, tedy hokejové rodině, na svém facebookovém profilu, pochopitelně s řadou smajlíků na konci.