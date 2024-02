Dlouhých šest extraligových zápasů poznávali hokejisté Sparty pouze chuť vítězství. Hořkost prohry ale zakusili v nedělním 46. kole, na domácím ledě podlehli Brnu 4:5 po nájezdech.

Utkání se od počátku hrálo ve výborné atmosféře, do O2 areny zavítalo 14.674 diváků. Sparta začala aktivně, jenže jako první ve čtvrté minutě skórovali hosté, když Flek po samostatném úniku překonal Kováře. Český reprezentant se zapsal mezi střelce po pěti kolech a celkově popatnácté v extraligové sezoně.

V druhé polovině úvodní části se Kometě po vyloučeních Kempného naskytly dvě přesilové hry. V první Flek nahrál před branku Zaťovičovi, brněnskému kapitánovi se však nepovedlo usměrnit puk do sítě. Druhou početní výhodu v 16. minutě Moravané zužitkovali. Americký útočník Moses střelou z kruhu vyzrál na sparťanského gólmana. Za 69 vteřin domácí snížili. Beaudin vystřelil od hrazení a Hrabík tečí pokořil Furcha.

Pouhých 46 sekund druhé třetiny stačilo sparťanům na srovnání poté, co Forman před brankou dorazil Řepíkovu střelu. V ročníku se radoval z třinácté trefy. Brno si mohlo vzít vedení zpátky, Kollárovu teč Ščotkovy rány od modré ale zastavila branková konstrukce. V polovině prostředního dějství hosté znovu vedli. Cingel přihrál na modré Pospíšilovi a ten střelou pod horní tyč pokořil Kováře. Stejně jako jeho spoluhráč Moses oslavil 16. trefu v sezoně.

Za další tři minuty Sparta opět srovnala zásluhou Krejčíka, který tečoval Miklišovu střelu. O 71 vteřin později Vitouch zblízka dokonal obrat Pražanů. Podobně jako Hrabík a Krejčík zaznamenal pátý gól v ročníku. Necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny srovnal dělovkou v přesilovce Cingel. V ročníku dal dvanáctý gól. Kometa sahala po obratu, jenže Flek trefil z dorážky tyčku.

V poslední třetině hrály oba týmy opatrně, v závěru mohl rozhodnout Moses, ale Kovář jeho pokus zastavil. Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení. V nájezdech se z domácích hráčů prosadil v úvodu pouze Chlapík, další tři jeho spoluhráči neuspěli. Naopak Brno nezaváhalo ani jednou ze tří pokusů a na Spartě vyhrálo i podruhé v sezoně po říjnovém triumfu 2:0. Pražané na pátý pokus poprvé v ročníku v nájezdech prohráli.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "Gratuluju Brnu k vítězství. Byl to zase krásný zápas s krásnou atmosférou, taková předchuť před play off. Je to výborné, tyto zápasy už dostávají grády. Bylo tam dost soubojů. Dnes padlo hodně gólu, když si vezmeme zápas předtím, tak minule tady padly dva gól, jeden byl do prázdné. V Brně tři góly a pět gólů. Dnes jich bylo víc. Čekali jsme vyrovnanější zápas. Hrály dva dobré týmy, které mají ofenzivní sílu. Nám to dnes nevyšlo v penaltách."

Jaroslav Modrý (Brno): "Pěkná atmosféra, bojovné utkání. Sparta měla možná víc střel, ale my jsme bojovali. Náš gólman (Dominik Furch) nás podržel v důležitých momentech utkání. Pomohli jsme si přesilovkou a na konci rozhodly penalty. Myslím, že to bylo velice atraktivní utkání, už se to blíží play off. Bylo to moc pěkné s hezkým koncem pro nás."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 3:2, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Hrabík (Beaudin, D. Vitouch), 21. Forman (Řepík), 34. Krejčík (Mikliš, Chlapík), 35. D. Vitouch (Hrabík) - 4. Flek (Zaťovič, Ščotka), 16. Moses (Cingel, A. Zbořil), 30. Pospíšil (Cingel, Zaťovič), 39. Cingel (A. Zbořil), rozhodující sam. nájezd Flek. Rozhodčí: Úlehla, Mrkva - Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Diváci: 14.674.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Kempný, Beaudin, Němeček, Mikliš, Krejčík, Moravčík - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, Lajunen, Buchtele - P. Kousal, O. Najman, Konečný - Kassian, D. Vitouch, Hrabík. Trenér: Gross.

Brno: Furch - Gazda, Ďaloga, Moro, Ščotka, Holland, Kaňák, D. Svoboda - Flek, Cingel, Zaťovič - J. Kos, Kollár, Pospíšil - Moses, A. Zbořil, Okál - Kohout, Ekrt, Vincour. Trenér: Modrý.