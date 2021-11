Prohra chutnající sladce. Sparta je ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Nezaujatý fanoušek, který by v úterý večer zavítal do O2 areny na hokejový zápas Sparta - Skelleftea, by se musel po závěrečné siréně divit. Proč se sparťané radují, když prohráli 1:2? Jenže i tento výsledek Pražanům stačil k postupu do čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů. Úvodní zápas ve Švédsku totiž vyhráli 3:1.

Hokejisté Sparty se radují. Přes švédskou Skellefteu postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. | Foto: HC Sparta Praha/Jakub Pláteník

"Myslím si, že jsme odehráli lepší zápas než ve Švédsku. Byli jsme aktivnější, oni měli zase střelecky navrch. My jsme ale rádi, že jdeme dál. Na výsledek se nekouká, důležitý je součet obou zápasů. Každý zápas v Lize mistrů je výborná zkušenost," těšilo útočníka Sparty Jakuba Strnada. Skóre utkání otevřel Řepík v 11. minutě a až do startu závěrečné dvacetiminutovky platil stav 1:0. Poté srovnal Granberg a švédský tým vycítil šanci. Jenže domácí, v brance s Matějem Machovským, který se ve sparťanské brance ukázal poprvé po svém návratu, dlouho odolávali. Pár minut před koncem hosté odvolali gólmana a zkusili to v šesti. Dokázali vstřelit gól na 2:1 Karlssonemm, ale ten padl až v čase 59:38 a na víc už Švédům nezbylo času. Žádné góly, žádné body. Sparta padla na jihu, Budějovice slavily jubileum Sparťané tedy postupují dál, ale hlavně mají cenný skalp silného soupeře. "Jsou neskutečně silní na puku, v soubojích jeden na jednoho a všude bruslí v pěti. Hrají velmi kompaktně, což platilo také o Skelleftee. Švédský hokej je vynikající," chválil Strnad. A měření sil se švédským hokejem bude pokračovat. Ve čtvrtfinále se totiž Pražané utkají s Rögle."Vyzkoušíme si zase něco nového, jiný švédský tým, ale rozhodně nás nečeká nic lehkého. Těšíme se," dodal. Sparta - Skelleftea 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). První zápas 3:1, postupuje Sparta Branky: 11. Řepík (Sobotka) – 42. Granberg (L. Karlsson), 60. L.Karlsson (Kühnhackl, Pudas). Rozhodčí: Tscherrig, Hebeisen – Ondráček, Špůr. Vyloučení 3:3. Bez využití. Diváků: 3417. Sparta: Machovský – Pavelka, Mikliš, Tomov, Moravčík, Jeřábek, Polášek – Thorell, Horák, Konečný – Šmerha, Sobotka, Řepík – Strnad, Vitouch, Dvořáček – Jandus, Kaše, Doležal – Hašek.