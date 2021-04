Do sparťanské svatyně se poprvé v semifinálové sérii postavil Matěj Machovský, Alexander Salák tentokrát z osobních důvodů chyběl i na střídačce. Také první útočná formace vítěze Prezidentského poháru doznala změn – Sobotka se přesunul do druhé lajny, na jeho místo k Řepíkovi a Horákovi zamířil Lukáš Rousek.

Liberečtí na nového muže v rudém brankovišti vyslali v úvodním dějství hned čtrnáct střel, ovšem z jediného (regulérního) gólu se v první třetině radovala Sparta – Ladislav Zikmund střelou na přední tyč nedal Kváčovi šanci. Skóroval i Liberec zásluhou Musila, ovšem hostům vyšla sázka na trenérskou výzvu, sudí vyrovnávací trefu odvolali.

I druhá dvacetiminutovka začala z pohledu Sparty nejlepším možným způsobem. Machovský nejprve zneškodnil samostatný únik Musila a vzápětí sledoval druhý gól svých spoluhráčů, v přesilovce zvýšil na rozdíl dvou branek David Tomášek, který zužitkoval odražený puk a doslova vykoupal libereckého brankáře Kváču.

Svěřenci trenérského dua Josef Jandač – Miloslav Hořava vůbec poprvé v sérii překonali obranu Bílých Tygrů v jednom zápase více než jednou a byli v tu dobu na nejlepší cestě k prvnímu semifinálovému triumfu.

Jenže uběhly dvě minuty a početní výhodu využil také Liberec, Severočeši snížili zásluhou Michala Birnera. V závěru prostřední části se navíc situace opakovala. Hosté šli do čtyř a obránce Knot pumelicí od modré vyrovnal na 2:2. A to mohli být Pražané rádi, že neinkasovali před druhou přestávkou potřetí, nad vodou je držel spolehlivý Machovský.

Zkraje závěrečné třetiny byla Sparta blízko k třetímu zásahu, v samostatném úniku byl totiž faulovaný Forman a sudí nařídili trestné střílení. K němu se postavil Michal Řepík, ovšem svůj druhý gól v semifinálových bitvách nevstřelil, Kváča tygří smečku podržel.

Liberečtí svého soupeře přestříleli. Prahli po třetím kroku v cestě do finále, ale Musila vychytal v největší šanci domácích Machovský. Defenziva Sparty pak ještě ubránila oslabení, poprvé v sérii tak muselo rozhodnout prodloužení.

Situace před nastaveným časem byla jasná. Gól do sítě Sparty by Liberec výrazně přiblížil k postupu do finále, branka na druhé straně hřiště by sérii zdramatizovala.

Uskutečnil se první scénář. Sparta se totiž nepoučila, i prodloužení začala oslabením. A vyloučení Košťálka nemilosrdně potrestal jemnou tečí Dávid Gríger, který svému týmu vystřelil vedení 3:0 na zápasy.

„Mně se to hodnotí dobře. Gratulace a pochvala do kabiny. Za stavu 0:2 jsme proti tak silnému soupeři nesklopili hlavy. Věřili jsme, pracovali jsme a díky skvěle zahraným přesilovým hrám jsme stav dokázali otočit. Je to o psychice hráčů,“ popsal spokojený trenér Liberce Patrik Augusta.

„Sehráli jsme velice dobré utkání, do poloviny jsme vedli 2:0. Odehráli jsme ale špatně oslabení, v nichž jsme dostali všechny tři góly, a proto jsme prohráli. Tolik asi ve stručnosti zhodnocení zápasu,“ řekl smířlivě kouč Sparty Miloslav Hořava.

Vítěz základní části je tak nečekaně brzy v problémech a ve čtvrtek se pokusí oddálit konec sezony. Čtvrtý semifinálový boj startuje v 17.00.

Bílí Tygři Liberec – Sparta Praha 3:2 pp. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 28. Birner (Knot, Lenc), 39. Knot (Lenc, Birner), 63. Gríger (Lenc) – 11. Zikmund (Dvořáček, Polášek), 26. Tomášek. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. Střely: 42:21. Stav série: 3:0.



Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Rosandić, Kolmann, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, Průžek.



Sparta Praha: Machovský (Neužil) – Košťálek, Němeček, M. Jandus, Polášek, O. Němec, Tomáš Dvořák, Jurčina (A) – Řepík (C), Horák, Rousek, Tomášek, Sukeľ, Sobotka – Forman, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Zikmund, Buchtele.