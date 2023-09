Hokejista Petr Hauser prožívá výjimečný rok. Na jeho začátku získal s reprezentací do 20 let stříbrné medaile na světovém šampionátu a na konci dubna pak pomohl pražské Spartě vybojovat první juniorský titul po dlouhých 29 letech. Jak takový rok ještě vylepšit? „Dělám všechno pro to, abych se dostal do základní sestavy Sparty a udělal si tam pevné místo. Hrozně rád bych se tam probojoval. Doufám, že se to splní a budu stabilním a platným článkem kádru,“ přeje si brzy dvacetiletý útočník.

Petr Hauser při přípravě hokejové Sparty | Foto: HC Sparta Praha

Po dlouhých 29 letech se vám v minulé sezoně povedlo získat pro Spartu juniorský titul. Co říkáte na to, že se to povedlo právě vašemu ročníku?

Jsem hrozně rád, že jsme to dokázali a prolomili jsme to. Měli jsme výborný tým a výborné trenéry a šli jsme tomu naproti. Hráli jsme to, co jsme měli, a i proto jsme vyhráli. Byla super parta, to byl taky klíč k úspěchu.

Většinu sezony jste už ale hrál v dospělém hokeji. Jaký to byl skok?

Bylo to výborné. Jak jsem přišel z juniorů, tak to bylo trochu jiné, co se týče systému a podobných věcí. Pomohlo mi to. Byla to výborná začáteční zkušenost s chlapským hokejem. Myslím, že to z mé strany bylo i povedené. První kroky v dospělém hokeji tedy super.

Jaké bylo se pak vrátit do juniorky a odehrát celé play-off?

Byla to změna. Dospělý hokej je taktičtější, takže to byl skok. Srovnal jsem s tím ale v pořádku. Juniorský hokej je rychlý, hráči nemají ještě tolik zkušeností jako dospělí chlapi. Z nich už zkušenosti cítíte a vidíte, že to hrají trochu jinak. Když jsem se pak vrátil k juniorům, tak to bylo rozlítanější. Trenéři nás k taktice hodně vedli, což nás taky dovedlo k titulu, ale pořád tam byl rozdíl. Probírali jsme videa, zkoumali soupeře a probírali naši hru. To nám taky pomohlo.

Máme postupné cíle, říká Forman před startem sezony. Překoná v ní Žemličku?

A tým Sparty je každý rok hodně ambiciózní. Jak jste to měli v juniorce? Řekli jste si před sezonou, že jdete vyhrát?

Zezačátku to tak nevypadalo, protože i do play-off jsme šli až ze šestého místa. Většina kluků ale měla v hlavě, že chceme vyhrát titul. Já jsem si určitě šel za tím, že chci udělat první místo a s kluky to vyhrát. Teď na to můžu vzpomínat jen v nejlepším.

Ve 13 zápasech play-off jste udělal 29 bodů. Čím to, že vám to tak sedlo?

Měli jsme tam víc kluků, kteří už nakoukli do dospělého hokeje, a sedlo si to. Byli jsme pokorní, i když jsme přišli z chlapů. Každý věděl, co má hrát, a plnil si to, co měl. I kvůli tomu se to mně osobně povedlo. Lajna si sedla, věděli jsme o sobě a hráli jsme dobrý hokej. Užívali jsme si každou chvilku na ledě a bylo to z nás i cítit. Celý tým si sednul na ledě i mimo led, byli jsme dobrá parta. Já z toho těžil.

V létě jste byl na kempu New Jersey Devils. Jaká to byla zkušenost?

Ohromná. Letos jsem byl poprvé, protože loni byla příprava na dvacítky. Ohromně jsem si to užil. Bylo tam hodně mítinků o stravě, mentálním nastavení i hokejových věcech. Do budoucna mi to jen pomůže. Moc jsem si celý týden užil, bylo to náročné, ale byla to výborná zkušenost.

Jaký máte plán pro další sezonu? Vybojovat místo v áčku Sparty?

Doufám v to. Dělám všechno pro to, abych se dostal do základní sestavy a udělal si tam pevné místo. Hrozně rád bych se tam probojoval. Doufám, že se to splní a budu stabilním a platným článkem kádru.

Jaký máte dlouhodobý plán směrem k zámoří? Letos jste byl na kempu, New Jersey si vás vybralo na draftu teprve loni…

S New Jersey komunikujeme, co bude a nebude. Rád bych se tam probojoval a zahrál si NHL i AHL. Chtěl bych tam směřovat, ale pro mě je současnost Sparta, takže nemyslím na nic jiného. Sparta je pro mě prioritní, na nic jiného nekoukám.

Co říkáte na letošní tým Sparty?

Jsou tu výborní hráči, což je pro mě super. Jsou to hráči s neskutečnými kariérami. Jsou tam výborní mladí hráči a ti starší v minulosti hráli v NHL. Pro mě je super zkušenost, že s nimi můžu trénovat a být v kabině. Jsou to neskutečná jména. Sparta má takové hráče každý rok a myslím, že letos budeme hodně silní.

Není to naopak nevýhoda? Dostat se do sestavy přes takové hráče bude těžké.

To každopádně. Pro mě je to ale jen větší motivace, abych na sobě pracoval, abych se dostal mezi takové hráče. Když se to povede, tak to bude velký úspěch a výborný začátek.

Z Rytíře je Pirát. Po konci v Kladně zamířil Zikmund do německého Crimmitschau

Koho vidíte jako největšího favorita extraligy?

Doufám, že Sparta bude hlavním favoritem na titul. Musíme jít ale zápas po zápasu a krok po kroku. Nesmíme koukat moc dopředu. Když půjdeme zápas po zápasu, tak to bude dobré.

Krok do dospělého hokeje máte těsně před sebou. Jak jste ale sledoval extraligu, když jste byl v mládeži? Chodil jste pravidelně na zápasy áčka, ať už v Plzni, nebo na Spartě?

Když jsem byl malý, tak jsem chodil na všechny zápasy. Jako hodně mladý jsem navštěvoval dorosty, juniory a na extralize jsem byl na všech domácích zápasech. Byl jsem tam pečený vařený. Na Spartě jsem se vždycky jezdil podívat, když byl čas a možnost. Na přátelská utkání jsou chodil na všechna.

Jak to mají mladí hokejisté v dorostu a juniorce? Mají vstupy na áčko zdarma?

V juniorech jsme to měli tak, že jsme přišli na pokladnu, tam jsme ukázali registraci a dostali jsme lístky. Věděli o nás, měli tam napsaná naše jména a my už jen přišli a prokázali se registrací. To bylo super.

Koho z hráčů jste rád sledoval jako mladý hokejista?

V NHL jsem měl třeba rád Jonathana Toewse a Jevgenije Malkina, když jsem byl mladší. To byli mí oblíbení hráči. Když jsem byl mladší, tak jsem u nás hodně koukal na Milana Gulaše, který se mi fakt líbil. Je to neskutečný hráč. Hodně se mi líbil i Honza Schleiss, šikovný praváček, který teď dělá kapitána v Plzni. Známe se spolu, když jsem byl mladší, tak se mi líbil. Nemůžu říct jednoho, bylo jich víc a postupně se to mění. Mohl bych jmenovat třeba i Martina Růžičku a další. V extralize je spousta skvělých hráčů.