Sparta vlétla do utkání výborně. Vidět byl především Pech, který namazal spoluhráčům hned třikrát do gólové pozice. Košťálek mířil mimo, Formana fantasticky vychytal Bednář a Klimka zastavila tyčka.

A tak Pražané (to je už pravidlem) inkasovali jako první. Vlachova střela propadla za Machovského záda. V závěru první části však ještě vyrovnal Piskáček. „Gól na konci třetiny je vždy důležitý. Byla to trefa za odměnu. Hráli jsme neskutečně, k ničemu jsme je nepustili,“ hodnotil střelec.

I další minuty se nesly v podobném duchu. Energie se dostávala do šancí jen díky nejistotě sparťanských obránců. Na rozdíl od soupeře je ale úspěšně trestala. Zpět do vedení ji poslal Skuhravý.

Netrvalo však ani minutu, než Pech opět vyrovnal a díky Blainovi Sparta otočila skóre. Hromadu dalších šancí domácí neproměnili. „Příležitostí jsme měli extrémně moc, ale bohužel jsme zbrkle stříleli. A gólman chytal fantasticky. Měli jsme odskočit na 4:1 a nikdo by se nedivil,“ prohlásil Pech.

Po další hrubce obrany naopak hosté korigovali. Puk do vlastní branky dokonce dopravil Piskáček. „Tomáš Pavelka odpálil puk na střed, já ho chtěl poslat do rohu, protože za mnou byl hráč, ale trefil jsem to pěkně k tyči,“ litoval kapitán.

Rozhodly nájezdy

Utkání došlo až do nájezdů, kde byli sparťané úspěšnější a získali alespoň malý bonus. V bitvě o elitní desítku tak Litvínov o bodík stáhl náskok Pražanů.

V neděli půjde o všechno. Hop, nebo trop. 50. kolo, tři zápasy do konce základní části… „Je ideální dát si to dvacet chlapů proti dvaceti chlapům. Někdo v přímém boji získá a posune se. Lepší než spekulovat, jestli se třeba Liberec dobře vyspal, když jede do Litvínova. Tentokrát asi ne,“ podotkl s úsměvem asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.