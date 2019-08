Vedení hokejistů extraligové Sparty se dohodlo na prodloužení smlouvy s útočníkem Danielem Přibylem. Pražané mu dali šanci i přesto, že šestadvacetiletý útočník se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy a naposledy hrál v sezoně 2016/17. Nyní by se měl brzy vrátit na led.

Utkání 9. kola hokejové extraligy HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň v pátek 9. října 2015: sparťanský útočník Daniel Přibyl byl hvězdou večera | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

"Je to náš odchovanec, chceme mu dát další šanci, aby se vrátil po těžkém zranění zpátky k hokeji a do našeho klubu, ke kterému má skvělý vztah," uvedl pro web Sparty sportovní manažer Jaroslav Hlinka. "Věříme, že smůlu se zraněním konečně prolomí. Uděláme co nejvíce pro jeho návrat, stále má na to, aby byl platným hráčem v naší sestavě. Dopřáli jsme mu dostatek času k plnohodnotnému uzdravení," doplnil.