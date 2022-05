„Jsem vděčný, že se povedlo to, co už vypadalo nereálně. Sparta mi v mém návratu na led moc pomohla,“ vrátil se Přibyl k uplynulému ročníku na webu Sparty. Devětadvacetiletý forvard naskočil do zápasu po celých čtyřech ročnících bez jediného utkání. V extralize si připsal šest startů a dalších 23 jich přidal o soutěž níž za Sokolov. Tam navíc zářil. V základní části zapsal dvanáct kanadských bodů a v play off jich přidal dalších šest.