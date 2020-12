„V mužské kategorii jsem takový zápas asi ještě nezažil,“ říkal třeba boleslavský David Šťastný, když se svými spoluhráči 24. listopadu přejeli Karlovy Vary 11:4. On sám k tomu přispěl čtyřmi góly.

Jen dva dny předtím padlo v duelu Pardubic s Třincem třináct branek, další čtyři listopadové duely byly desetigólové.

A to není všechno: aktuální ročník nejvyšší soutěže nabídl už deset utkání, v nichž se fanoušci dočkali devíti branek, přičemž osm z nich se konalo po restartu extraligy.

Znamená to tedy, že „koronavirová“ sezona je na góly bohatší než ty předchozí? Na první pohled to tak vypadá, ale detailní průzkum statistik říká něco jiného.

Zdroj: Deník

Hlavně v posledních třech týdnech sice nebyla nouze o poměrně divoké výsledky, ale pohled zaměřený jen na nevídané přestřelky je poněkud zkreslující. Většina duelů se nese v o poznání „dietnějším“ duchu a gólový průměr nijak nevybočuje z dlouhodobého trendu.

V probíhající sezoně zatím v průměru padá 5,65 branky na zápas, po říjnové pauze je to dokonce ještě o něco méně (viz infografika). Minulý ročník základní části měl gólový průměr 5,75, nejvyšší od sezony 2012/2013. Ovšem průměry vysoko přes šest branek na utkání z poloviny devadesátých let zůstávají nedostižné.

Gólů tedy nepadá víc než dřív, ale – zjevně vinou dlouhé přestávky – jsou výsledky zápasů méně předvídatelné. Jindy dokonale propracované defenzivní systémy mužstev zatím neměly dostatek času si náležitě „sednout“ a to vede k nápadně se vymykajícím přestřelkám.

„Zápasy mají obrovské tempo na úkor přesnosti. Je vidět, že hokejisté byli obrovsky natěšení, a to se podepisuje na krkolomných výsledcích nahoru a dolů,“ poznamenal nedávno ředitel extraligy Josef Řezníček.

Podívaná je to v každém případě atraktivní, což je pro diváky alespoň jakási kompenzace za to, že stále nesmějí na zimáky.