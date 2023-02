Podobný scénář, jen si to týmy prohodily, se konal i na začátku třetí části. Zlínský Kratochvíl ve dvojnásobné přesilovce poslal svůj tým do vedení, okamžitě srovnal v oslabení Stehlík.

Bojovalo se o každý metr ledu a parádní hokejová podívaná gradovala v poslední desetiminutovce. Zlín vrátil do vedení Lang, stejný hráč pak v 57. minutě zařídil hostům dvoubrankový náskok. Domácí okamžitě vrátil snížením do hry Mrňa, vzápětí ale dal výsledku definitivní podobu Stehlík – 3:5!

Byl to úplně jiný Zlín než naposledy, říká Mrňa. Své góly by vyměnil za body

V důležitém zápase o předkolo play-off Chance ligy se utkala Slavia se Zlínem.Zdroj: Deník/Michal Káva"Hodnotí se mi to špatně, protože celý den byl pro nás smolný. Během dne jsme přišli o tři klíčové hráče, kteří do zápasu nemohli zasáhnout. V průběhu utkání jsme přišli o čtvrtého, Jana Kerna, který po absolutně nepochopitelně neodpískaném faulu nedohrál. Věděli jsme, že Zlín v poslední době podává výborné výkony. Od té doby, co jsme tam vyhráli 4:0, šlape výborně a ukázal to i tentokrát. Nemám klukům co vytknout. Byly tam hloupé chyby, hlavně u gólu na 3:2 deset minut před koncem. My tam pustíme hráče do předbrankového prostoru, což je absolutně zbytečná chyba, která nás stála zápas a takhle zkušené mužstvo, jako je Zlín, tyhle chyby potrestá. Proto vyhráli a já jim gratuluji," řekl k utkání slávistický kouč Daniel Tvrzník.

Jeho protějšek na zlínské střídačce, Zdeněk Sedlák, pokračoval: "Začali jsme velice dobře. První třetinu jsme měli lepší mužstvo, dobře chytal Málek, který Slavii držel celou první třetinu. Pak jsme dali gól a vyrovnalo se to. Pomohli jsme si přesilovkou a to myslím, že rozhodlo. Zápas byl vyrovnaný z obou stran. Slavia ukázala, že posledních dvacet zápasů je velice dobře připravená a nachystaná. Jsem rád, že jsme vyhráli."

Zlín? Klíčový zápas pro předkolo, má jasno kouč Slavie Tvrzník

Slavia - Zlín 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Branky a nahrávky: 32. Mrňa (Krliš, Strnad), 45. Stehlík, 58. Mrňa (Strnad, Krliš) - 35. Suhrada (Kubiš, Hejcman), 44. Kratochvíl (Kindl, Gazda), 50. Lang (Mrázek), 57. Lang (Gazda), 58. Sedlák. Rozhodčí: Kosnar, Valenta - Baxa, Belko. Vyloučení 5:6. Využití 1:1. V oslabení 1:0. Diváků: 1415.

Slavia: Málek – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Křepelka, Hejda, Szathmáry, Němeček – Stehlík, Žejdl, Kulda – Všetečka, Kern, Brož – Mrňa, Simon, Strnad – Havrda, Labuzík, Krliš.

Zlín: Huf – Husa, Zbořil, Suhrada, Riedl, Novotný, Talafa, Gazda – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Gago, Mrázek – Kubiš, Hejcman, Pospíšil – Köhler, Sadovikov, Sedláček