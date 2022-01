Začátek jeho svěřenci opravdu nezvládli. Ve třetí minutě otevřel skóre Birner, v sedmé se pak krátce po sobě trefili Najman s Jelínkem. S hosty to vypadalo hodně špatně, ale ještě do konce úvodní části se dokázali dostat zpět do hry, když na rozdíl jediné branky snížili Řepík s Poláškem.

"Začátek byl špatný, celý zápas jsme si tím pokazili. První střela přišla až v páté minutě, což je hrozně pozdě. Pak jsme nakasovali tři góly po našich chybách a od té doby jsme tahali za kratší konec. Na konci první třetiny jsme se zvedli, druhá byla oukej, ale když začne zápas z naší strany nějak vypadat, dostaneme po naší chybě čtvrtý gól," nechápavě kroutil hlavou obránce Adam Polášek.

Narazil tak na fakt, že i přes zlepšení hry Pražané opět inkasovali, když se v polovině utkání prosadil liberecký Gríger. Že to bude i před třetí části o jediný gól, rozhodla trefa Buchteleho. V závěrečné dvacetiminutovce už ale žádný z gólmanů nekapituloval a hosté tak museli domů odjet s prázdnou. Sparťané podlehli Liberci poprvé v této sezoně.

Mužstvo Sparty se muselo potýkat s virózou a také s nedostatkem obránců, navíc během zápasu musel odstoupit Pavelka. "Co se týče naší obrany ve Spartě, takhle to jede poslední tři měsíce. Měníme hráče za hráče. Jakmile se někdo vrátí, druhý den se objeví někdo, kdo hrát nemůže. Látáme to, jak se jenom dá. Bohužel se to sešlo, že jsme v Liberci měli šest obránců a jeden vypadl," dodal Polášek.

Liberec - Sparta 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky: 3. Birner (Filippi, Rosandič), 7. Najman (Vlach, Birner), 7. Jelínek (Klapka), 31. Gríger (Zachar) - 13. Řepík (Horák, Thorell), 18. Polášek (Kaše, Prymula), 37. Buchtele (Chlapík). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Svoboda, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváků: 1000.

Liberec: Kváča - Ivan, Šmíd, Aubrecht, Rosandič, Kolmann, Šedivý, Bukač - Najman, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, Jelínek, Vlach - Faško-Rudáš, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Sparta: Machovský - Mikliš, Polášek, Pogorišnyj, Pavelka, Jandus, Němeček - Řepík, Horák, Thorell - Konečný, Chlapík, Buchtele - Šmerha, Kaše, Prymula - Dvořáček, Vitouch, Voženílek - Jandus. Trenér: Jandač.