Pro Pražany to byla opravdu studená sprcha. Nejen že po dlouhé době museli překousnout porážku v normální hrací době, ale hlavně přepustili první místo tabulky Třinci, který jasně vyhrál v Pardubicích.

„Celé utkání jsme valili do kopce. I když začátek nebyl z naší strany úplně špatný, hned vzápětí jsme inkasovali rychlé dvě branky. Víme, že Olomouc je velmi dobré mužstvo, které urputně brání. Nebyli jsme schopni se prosadit a donutit soupeře k chybám," kroutil nechápavě hlavou sparťanský kouč Josef Jandač. Narážel na ospalý vstup jeho svěřenců, když už po deseti minutách prohrávali dvoubrankovým rozdílem.

Nedokázali rychle zareagovat

Všechno ale vypadalo úplně jinak, už po třiceti vteřinách lovil olomoucký gólman Konrád puk ze své sítě, ale rozhodčí gól neuznal pro kopnutí do puku nohou. „Kluci říkali, že to bylo kopnuté. Počítali jsme s tím, že rozhodčí gól neuzná. Nástup jsme měli velice solidní, škoda, že jsme nedali první gól. Utkání by možná vypadalo trochu jinak, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Nic se neděje, jedeme dál," nedělá z překvapivé prohry tragédii útočník Robert Říčka. Na rychlé dva údery sparťané nedokázali zareagovat a v samotném závěru inkasovali při hře do prázdné branky.

„Z našeho pohledu byla nejlepší druhá třetina, kdy jsme se dostali do šancí, ale bohužel jejich brankář nám všechny střely pochytal. Je ovšem pravdou, že jsme nehráli dobře, nepomohli jsme si ani v přesilových hrách. Utkání se nám příliš nepovedlo, porážku musíme rychle hodit za hlavu a soustředit se na další zápas," dodal Jandač.

Velká radost Olomouce

Na olomoucké straně pochopitelně panovalo nadšení. „Z výkonu našich hráčů jsem velmi spokojen. Do Prahy jsme přicestovali vlakem, odehráli jsme opravdu těžké utkání. Byli jsme si vědomi obrovské ofenzivní síly soupeře. V utkání jsme podali jako tým opravdu precizní výkon. V prvních minutách jsme i se štěstím přežili nápor Sparty a pak se nám podařilo odskočit do dvoubrankového vedení. Ubránili jsme i soupeřovy přesilové hry, což nás nakoplo. Až na pár šancí jsme Spartu k ničemu výraznému nepustili, za tři body z ledu tak kvalitního soupeře jsme velice rádi," těšilo trenéra Zdeňka Motáka.

Sparta Praha - HC Olomouc 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kolouch (Ostřížek, Kunc), 10. Handl (Strapáč, Ostřížek), 58. Kunc (Strapáč, Klimek). Rozhodčí: Robin Šír, Luděk Pilný – Jakub Frodl, Vít Komárek. Vyloučení 1:4. Bez využití.

Sparta: Machovský – Němec, Němeček, Košťálek, Polášek, Jandus, Dvořák – Kudrna, Tomášek, Rousek – Řepík, Horák, Sobotka – Forman, Pech, Říčka – Dvořáček, Sukeľ, Vitouch – Zikmund.

Olomouc: Konrád – Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček – Bambula, Knotek, Káňa – Kunc, Nahodil, Klimek – Handl, Strapáč, Ostřížek – Olesz, Kolouch, Burian – Gřeš.