/FOTO, VIDEO/ Smělé plány na horní polovinu tabulky a boj o přímý postup do čtvrtfinále play-off. S takovými ambicemi šli do nové sezony hokejisté Slavie. Po 22 odehraných zápasech se ale svěřenci trenérů Daniela Tvrzníka s Pavlem Kolaříkem krčí na předposledním třinácté příčce a na tu poslední, kterou aktuálně okupuje Frýdek-Místek, mají náskok jen tří bodů.

Slávisté jsou po 22. kole Chance ligy na předposledním místě tabulky. | Foto: Deník/Michal Káva

„Po sobotní prohře na ledě Znojma byl místo původně plánovaného nedělního volného dne zařazen mimořádný trénink, na kterém proběhly pohovory vedení s hráči. V souvislosti s neuspokojivými výsledky chystá Slavia v nejbližších dnech zároveň také významné posílení sportovního úseku,“ zní v prohlášení, které adresovalo svým fanouškům i partnerům na klubovém webu.

Jak se tým stále nemohl nastartovat, začalo se se změnami v kádru. A ideálním posílením byl návrat bývalých slávistů, kteří nedostávali tolik prostoru v extraligových týmech.

„Na špatné výsledky jsme zareagovali příchodem několika hráčů pro zkvalitnění kádru. Tým posílili útočníci Tomáš Guman a Matěj Beran či obránce Karel Klikorka, kteří v poslední době ukazovali, že patří mezi nadstandardní prvoligové hráče. Klub v tuto chvíli jedná o dalších možných posilách a hráčských výměnách. Do zápasů zasáhlo v průběhu letošní sezony několik hráčů v rámci střídavých startů. Tito hokejisté jsou vybíráni s maximálním důrazem na to, aby přinesli kvalitu a týmu pomohli. I proto se v některých případech jedná o hráče se slávistickou minulostí – Tomáš Šmerha nebo Jan Štibingr,“ zní dále.

Slávisté nejsou v situaci, že by je nějak mělo zajímat, proti jakému soupeři nastoupí. Nutnost okamžitě začít bodovat, je už mimořádná. Ve středu do Edenu přijede aktuálně čtvrtý Prostějov, v sobotu jedou Pražané na led posledního Frýdku – tady budou muset bezpodmínečně uspět. V příštím týdnu je čekají hned tři zápasy – v pondělí doma Třebíč, ve středu do Kolína a v sobotu doma Litoměřice.„

Tisková konference s trenéry po posledním domácím zápasu Slavie s Jihlavou:

HC Slavia Praha děkuje všem svým fanouškům, příznivcům i partnerům za podporu i přes nepříznivé výsledky. Současná situace není nikomu ve vedení klubu ani v realizačním týmu lhostejná a všichni vynakládají maximální úsilí pro její zlepšení,“ vzkazuje vedení klubu všem věrným fanouškům.

Ti už ale chtějí co nejrychleji vidět pravidelný bodový přísun…

