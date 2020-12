"Výsledek vypadá až hrozivě, ale v první třetině měl Zlín šance a náš brankář Machovský je chytil, čím zápas ovlivnil. Jak jsme dali na 4:0, tak začal být zápas jednoznačný," přiznal sparťanský kouč Miloslav Hořava.

Jeho svěřenci už po dvanácti minutách vedli tříbrankovým rozdílem a po dvou třetinách byl stav už 6:0. Do té třetí změnily oba týmy gólmany. Zlínského Kašíka vystřídal Huf a domácího Machovského nahradil osmnáctiletý Cichoň, který si tak připsal prvních dvacet minut v extralize. A neinkasoval.

Pro hosty to byla pochopitelně hořká pilulka, ale snažili se z toho příliš si nedělat hlavu. "Možná pro novináře je tento zápas něco fantastického, o čem teď mohou psát, ale my to bereme jako porážku, která zamrzí a babrat se v tom určitě nebudeme. My nemáme Sobotku, Řepíka, to je realita," poznamenal zlínský kouč Martin Hamrlík. "Sparta to rozjela hned od prvního střídání a fantasticky sehrála přesilovky. Celý zápas jsme nenašli odpověď na jejich hru," pokračoval.

Hlavu v oblacích ale nemůžou mít ani rozjetí sparťané. Jejich série šesti vítězství v řadě, při které mají skóre 34:7, ale budí notný respekt.

"Už ve středu hrajeme ve Varech, ale máme zkušené hráče, kteří nejsou tak hloupí, aby si mysleli, že to bude stejné. Zápas proti Zlínu už je pryč a my se soustředíme na další," uklidňuje přehnanou euforii Hořava.

Jedno je ale jisté. Takové zápasy zkrátka zůstávají v paměti.

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 10:0 (3:0, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 5. Zikmund (Dvořáček, M. Jandus), 6. R. Horák (Tomášek, Dvořáček), 12. Buchtele, 33. M. Jandus (R. Horák, Dvořáček), 38. Sobotka (R. Horák, Řepík), 39. Říčka (Pech, Šmerha), 42. Pech (Šmerha, M. Jandus), 47. Řepík (R. Horák, Sobotka), 48. Říčka (Pech, Buchtele), 53. R. Horák (Řepík, Sobotka). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:8. Využití: 4:0. Bez diváků.



Sparta: Machovský (41. Cichoň) - Piskáček, Němeček, M. Jandus, Polášek, Kalina, Tomáš Dvořák, Kulhánek - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.



Zlín: Kašík (41. Huf) - Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Gazda, Matyáš Hamrlík, Dluhoš - J. Ondráček, Karafiát, Köhler - Vopelka, Honejsek, Okál - Šlahař, P. Sedláček, Sebera - Václavek, Poletín, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.