Před odletem do Číny se oba zkušení forvardi podíleli na výhrách 6:1 v Olomouci a 5:4 doma proti Pardubicím. Už bez nich pak Pražané podlehli vedoucímu Třinci a po týdenní přestávce se v pátek vrátí do extraligového kolotoče v Mladé Boleslavi, v neděli pak odjedou do Litvínova.

"Možná to bude malá komplikace, ale máme dost široký kádr na to, abychom celou situaci zvládli. Někteří kluci nehráli v sezoně tolik, jak by si představovali. Teď budou mít větší prostor a bude to pro ně skvělá příležitost, jak se trenérům ukázat před klíčovou fází sezony. Věřím, že nás ostatní kluci nás během olympiády nahradí a vyhrají mezitím co nejvíce zápasů," řekl pro klubový web Řepík.

Zatímco pro něj půjde už o druhou olympijskou účast (před čtyřmi lety patřil k nejproduktivnějším Čechům na turnaji v jihokorejském Pchjongčchangu), pro Vladimíra Sobotku půjde o premiéru. A hodně očekávanou, už třikrát se o nominaci marně pokoušel.

"Jsem rád, že můžu do Pekingu jet. Je to těžká situace, takže aktuálně jsem rád, že nejsem pozitivní a nezranil jsem se, když mě smůla provázela celou kariéru," těší Sobotku. "Čeká mě první olympiáda a velká akce, takže se budu snažit si ji maximálně užít. Doufám, že uděláme nějaký výsledek. Určitě jsem natěšený a zvědavý, co se bude v Číně dít," přeje si.

Sobotka s Řepíkem patří k nejzkušenějším hráčům Pešánova výběru, hlavním tahounem bude David Krejčí, který se po slavných letech v NHL vrátil do mateřské Olomouce.

"Je to klíčový hráč, kterého potřebuje každý tým, pokud chce být úspěšný. David dokazoval své kvality v NHL, potvrzuje je i v Česku a pořád má věk, aby byl klíčovým hráčem. Je to jeden z lídrů, který potáhne náš tým. Všichni mu věříme a půjdeme za ním," dodává Sobotka.