Hokejová Slavia Praha přerušila po pozitivních testech na koronavirus v týmu přípravu na novou sezonu první ligy. Kontroly ještě čekají v nadcházejících dnech další hráče. Nejbližší tréninky byly zrušeny. Klub o tom informoval na webu.

Trénink HC Slavia Praha | Foto: Deník/Michal Káva

"Kolik hráčů mělo pozitivní test, to nechceme konkretizovat. A jestli víme, odkud vše pochází? Něco tušíme, ani to bychom zatím nekonkretizovali. Určitě ale mohu ujistit, že to není z party v klubu Techtle Mechtle. Tam nikdo z týmu nebyl," řekl ČTK tiskový mluvčí Jakub Mezlík s odkazem na nedávnou akci, kde se nakazila řada sportovců.