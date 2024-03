/FOTOGALERIE/ Do prvního play-off hokejového čtvrtfinále mezi Spartou a Libercem vstoupili aktivněji Pražané, jako první se ale trefili hosté zpod Ještědu. Úlevu přinesla domácím využitá přesilovka z hole Jakuba Krejčíka. Přesto nakonec k rozhodnutí nestačilo ani 80 minut hry a o vítězi nakonec musely rozhodnout samostatné nájezdy. „Nemyslím si, že to bude jiné. Bude to boj,“ tuší střelec prvního sparťanského gólu v letošním play-off.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Hned první zápas a byl nejdelší, jaký mohl být. Proč?

Je to play-off. Jsou to vyrovnaná utkání. Možná jsme v posledních pěti minutách hráli spíš na to, abychom výsledek udrželi, takže jsme Liberci dávali více příležitostí v naší třetině. Bohužel se nám to vymstilo tím, že jsme dostali gól. Klobouk dolů, že jsme zůstali i dále silní v hlavách. Nezmatkovali jsme a dotáhli zápas do vítězného konce. Chtěl bych poděkovat Kovimu (Jakub Kovář), protože bez něj v bráně bychom to nezvládli.

Jaká pro vás byla úleva, že jste konečně dostali puk za Hrenáka? Přeci jen už předtím jste šance měli.

Není to nejlepší, když inkasujete jako první. Takže to byla úleva pro všechny. Nakopne to celý tým. Jsem rád, že jsem to byl já, ale je úplně jedno, kdo dá gól, když budeme vyhrávat.

První bitvu rozhodly až nájezdy. V nich byli úspěšní jen sparťané

Přes 50 minut jste byli lepším týmem. Proč se vám nepovedlo odskočit, když třetí gól už by asi byl zlomový?

Asi by byl. Ale bohužel jsme ho nedali. Takže musíme bojovat s tím, co je. Hodíme to za hlavu. Hlavní je, že máme první výhru a už se soustředíme na další zápas.

Proč jste v závěru vsadili jen na bránění?

Byl to první zápas po dlouhé době. Každý si uvědomoval tíhu okamžiku. Věděli jsme, o co hrajeme.

Klobouk dolů před týmem, chválí obránce Holý

Jaké byly nervy při přesilovce, když tam brankář Kovář pochytal několik velkých šancí?

Měl jsem to z první řady. Jenom jsem valil oči. Díky bohu, že ho máme.

Může o to více pomoci, že jste zlomili takhle vyrovnaný duel na svoji stranu?

Myslím, že ano. Je to povzbuzující. Byl to dlouhý zápas. A to se vždy odchází lépe, když je to s výhrou. Bude to ještě dlouhá série. Musíme se na to připravit a snad zase vyhrajeme.

Nosítka na ledě, zraněný trenér. Disciplínárka bude mít plno práce

Je to pro vás první krok, ale zdálo se, že se vám po zápase ulevilo.

Každý už se těšil, že to začne. Ale také si uvědomujeme o co hrajeme. Je to důležitý do celé série.

Co čekat od dalších zápasů? Budou podobné?

Neočekávám nic jiného. Bude to pořád stejné. Bude to boj až do posledního zápasu.