Slávistům se v Ústí povedla první třetina, která dala ráz utkání. Vedli 2:0 a i když domácí dokázali snížit, dvoubrankový náskok nakonec platil i při nástupu do třetí části a na to už domácí nedokázali zareagovat.

Předkolo play-off se hraje pouze na dvě vítězná utkání.První zápas ve Frýdku odehrají slávisté v sobotu, odveta v Edenu je na programu v pondělí, případný třetí zápas by se pak konal v Edenu v úterý.

"Byl to poslední zápas základní části, chtěli jsme se dobře připravit na předkolo play off, myslím si, že se nám to výsledkově povedlo. Herně už to ale nebylo úplně podle představ. Jsme ale rádi, že jsme tu základní část takhle zvládli, musíme klukům poděkovat. Doufám, že se ještě trochu zlepšíme směrem do obrany, a že ještě uděláme nějaký výsledek," přál si trenér Slavie Pavel Kolařík.

Ústí nad Labem – Slavia 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 34. Urban (Bláha) – 2. Ondráček (Žejdl), 16. Knotek (Kafka, Všetečka), 40. Havel (Knotek), 53. Machač (Kružík, Havel). Rozhodčí: Sýkora, Veselý – Maštalíř, Hnát. Vyloučení 4:6. Bez využití. Diváků: 626.

Slavia: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák, Hovorka, Zelingr, Havel, Duda – Kafka, Knotek, Všetečka – Doležal, Poletín, Ondráček – Machač, Žejdl, Kružík – Vlček, Kern, Brož.

Další výsledky: Havířov – Litoměřice 3:1, Benátky nad Jizerou – Přerov 2:5, Prostějov – Třebíč 6:4, Kolín – Poruba 1:3, Šumperk – Vsetín 1:5, Kadaň – Jihlava 0:5 kontumačně, Vrchlabí – Frýdek-Místek 4:3 po sn.