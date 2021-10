Oba noví hráči by měli v sešívaném dresu nastoupit hned ve středu odpoledne, od 18 hodin začíná zápas Slavia - Vrchlabí. Pomohou zastavit nepříjemnou čtyřzápasovou šňůru bez jediného bodu?

Obránce David Štich se do Slavie vrací po šesti letech.Zdroj: HC Slavia PrahaObránce David Štich přichází z Českých Budějovic a do slávistické kabiny se vrací po šesti letech.

Jeho jméno musí být slávistickým fanouškům určitě povědomé. V přípravném utkání, kdy do Edenu přijela právě jeho Plzeň, dokázal totiž v závěru při domácí hře bez gólmana vstřelit gól přes celé hřiště.

V přípravě dal tehdy plzeňský brankář Dominik Pavlát gól přes celé hřiště do opuštěné slávistické branky. Role se změnily a teď bude naopak hájit červenobílé barvy. | Foto: HC Slavia Praha/Karel Švec

Jestli někde tlačí hokejovou Slavii aktuálně pověstná "bota", je to obrana. V posledních čtyřech zápasech Chance ligy nezískali ani bod a navíc v nich inkasovali 22 gólů. Pouze beznadějně poslední Kadaň, která dosud nemá vůbec žádný bod, je v bilanci obdržených branek horší. Do Edenu proto na střídavé starty přicházejí brankář Dominik Pavlát a obránce David Štich.

