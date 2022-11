„Edgars je hráč, který má zkušenosti z reprezentace, z KHL i z dalších soutěží. Očekáváme od něj, že přispěje ke zvýšení produktivity, která nás v poslední době hodně trápí. Věříme, že rychle zapadne do týmu a pomůže nám odrazit se ze spodních pater tabulky,” řekl pro klubový web sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Jaroslav Bednář a Edgars Kulda.Zdroj: HC SlaviaKulda reprezentoval Lotyšsko už od mládežnických kategorií, zahrál si na mistrovství světa do osmnácti i do dvaceti let, v seniorském národním týmu odehrál téměř padesátku zápasů a rovněž si zahrál i jednom světovém šampionátu.

Vyrůstal v lotyšském hlavním městě Riga a za tamní Dinamo odehrál 127 zápasů v KHL. Na sklonku juniorských let působil v zámořské WHL, s týmem Edmonton Oil Kings vyhrál prestižní Memorial Cup. Jednu sezonu se objevil také v české extralize, kde nastupoval za Zlín. Letos odehrál 18 zápasů v nejvyšší dánské soutěži.

