„Pomohlo nám to v tom, že si každý uvědomil, o co se hraje,“ vysvětluje Ticháček, který patří mezi hlavní opory české defenzivy. Pravidelně nastupuje v prvním obranném páru vedle Davida Jiříčka, kterého letos jako šestku draftoval Columbus.

„Je to neskutečný hráč a skvělý kluk, se kterým si výborně rozumím,“ rozplývá se kladenský talent. Spolu s Jiříčkem nastoupil i ve čtvrtfinále proti jednomu z hlavních favoritů – Spojeným státům. Sázkové kanceláře měly o výsledku jasno, ale český výběr se všem předpokladům vzepřel. Nepříznivý vývoj otočil, vytvořil si náskok a nakonec senzačně vyhrál 4:2 a zajistil si postup do semifinále!

„Byl to neskutečný zápas a neskutečný zážitek. Mělo to úplně všechno a hlavně vítězný konec. Jsme za to moc rádi, ale ještě pro nás nic nekončí,“ uvědomuje si Ticháček.

Přestože národní tým má největší zápasy ještě před sebou, na ledě i tak vybuchla po závěrečné siréně erupce radosti. „Euforie byla veliká, protože Amerika se neporáží každý den. Byli jsme rádi za průběh zápasu i za to, jak jsme se semkli jako tým. Podle toho vypadaly oslavy na ledě i v kabině,“ usmívá se mladý obránce.

Na něj a jeho spoluhráče teď ale čeká ještě náročnější zkouška. V semifinále narazí na domácí Kanadu, která je každoročně hlavním favoritem na zlato. „Těšíme se na to moc. Všechno je možné, jak už jsme si dokázali ve čtvrtfinále. Jsme opět připravení nechat tam všechno,“ hlásí bojovně Ticháček.

Český výběr má velkou šanci přivézt z mistrovství světa do dvaceti let první medaili od roku 2005. Tehdy bral tým vedený kapitánem Petrem Vránou bronz. Přitom ve skupině letos Češi střídali lepší výkony s horšími.

Slováky udolali po vypjaté bitvě 5:4 a se silnými Finy vybojovali bod za porážku 3:4 po samostatných nájezdech. Na Kanadu národní tým nestačil a padl 1:5, ale největší šok přišel v posledním duelu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka podlehli Lotyšsku 2:5 a ze skupiny postoupili až jako čtvrtí. Přesto budou hrát o medaile.

O ty se popere i silná kladenská partička, která se v národním týmu sešla. Vedle Ticháčka válí v útoku ještě Matyáš Šapovaliv a Tomáš Urban, ze střídačky pak na všechno dohlíží Ondřej Pavelec a Marek Židlický.

„Pro mě je to super. Od pana Židlického se snažím si brát co nejvíc. Je to odmalička jeden z mých vzorů a je super, že jsme se takhle potkali v reprezentaci,“ přiznává devatenáctiletý rodák ze Sokolova, který v uplynulé sezoně pravidelně nastupoval za áčko kladenských Rytířů v extralize.

Zatímco jeho kluboví spoluhráči absolvují předsezonní přípravu na Slovensku, on bude bojovat o medaile ze světového šampionátu. „Je to pro mě skvělá příprava na začátek sezony. Zápasy se hrají v obrovském tempu a hráči tady mají velkou kvalitu,“ říká Ticháček.

Ideálním scénářem by teď bylo, aby se ke svému týmu připojil už jako majitel medaile z mistrovství světa.