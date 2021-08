Hokejisté Slavie prohráli před týdnem přípravný zápas na ledě sokolovského Baníku 1:4. V úterý večer hráli doma odvetu a i tentokrát se radovali soupeři ze západu Čech. Ti tentokrát v Edenu vyhráli 3:1.

Fanoušci hokejové Slavie se výhry v přípravě proti Sokolovu nedočkali, ten v Edenu vyhrál 3:1. | Foto: Deník/Michal Káva

"Soupeř byl lepší už od začátku utkání. Nebylo to poprvé, co jsme měli špatný vstup do zápasu a upozorňovali jsme na to," postěžoval si trenér slávistů Jiří Veber.