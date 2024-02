/FOTO, VIDEO/ Páté vítězství hokejistů Slavie, na domácím ledě proti Třebíči 3:2 po prodloužení znamená, že Pražané si v pátek v závěrečném kole v Kolíně zahrají s tamními Kozly přímý duel o účast v předkole play-off! Rozhodující gól zápasu vstřelil v 64. minutě Brož.

Neproměněné trestné střílení třebíčského Matěje Svobody. | Video: Deník/Michal Káva

"Chci nejdříve poděkovat Třebíčí, že rychle reagovala na změnu času kvůli kolizi s fotbalem a přijela dříve. Je to ale zamyšlení pro ligu, jestli má mít respekt, tak by poslední dvě kola měla začínat stejně jako extraliga – že v pátek se hrají všechny zápasy v půl šesté a v neděli o půl páté. Myslím si, že první liga by se nad tím měla zamyslet," poukázal kouč Slavie na fakt, že předposlední kolo základní části Chance ligy mělo začátky zápasů od 16. do 18. hodiny.

"Oba týmy měly o co hrát – Třebíč o čtyřku, zatímco my jsme se v sobotu zachránili a máme malinkou naději na předkolo. Třebíč byla lepší, myslím si, že to bylo i jejím výkonem a tím, jaké má hráče," pokračoval.

"Jsou to dva body, které nám dávají šanci hrát v posledním zápase o předkolo. Tak by to mělo být, že v posledním kole ligy má hodně týmů o co hrát. My jsme jedním z nich. Jestli nám ten hokejový pán Bůh dá, tak uvidíme, ale smekám před týmem za tu sérii. Vím, že zase bude připravený. Rozhodnou detaily a my se zítra přípravme na Kolín. Jsme rádi, že máme o co hrát až do posledního kola," dodal Totter.

Slavia – Třebíč 3:2 pr (1:0, 0:1, 1:0 – 1:0)

Branky: 11. Průžek (Hrdinka, Kucharčík), 59. Všetečka (Brož, Kulda), 64. Brož (Polák) - 24. Bořuta (Vodný, Vodička), 57. Dočekal (Ferda). Rozhodčí: Čáp, Valenta – Belko, Beneš. Vyloučení 4:3. Využití 1:0. Diváků: 671.

Slavia: Hölsä – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Křepelka, Kremláček – Beran, Kulda, Guman – Průžek, Kucharčík, Brož – Knotek, Slavík, Všetečka – Havrda, Polák, Slavíček.

Další výsledky: Přerov – Zlín 0:2, Jihlava – Sokolov 4:1, Litoměřice – Frýdek-Místek 3:5, Vsetín – Kolín 4:2, Pardubice B – Znojmo 4:2, Poruba – Prostějov 1:3.

