Zdroj: HC LetciJeště do konce druhé části ale snížil Kolda a pak během pouhých 45 vteřin strhli vedení na stranu hostů Martínek s Petrákem.

"Myslím, že rozhodly naše neproměněné šance a ty dva slepené góly… Bohužel jsme pak už utkání nedokázali otočit v náš prospěch," řekl pro klubový web letňanský útočník Adam Kellerstein. "Vezmeme si ponaučení a jdeme dál," dodává odhodlaně.

Zdroj: HC KobraNa straně Kobry bylo pochopitelně veseleji. "Derby jsou vždy vyrovnaná klání. Utkání začalo pro nás tím, že jsme dostali laciný gól. Nicméně dále jsme do toho šli s tím, že chceme vyhrát. Také se chceme udržet na pozicích zajišťujících postup do play-off. To jsou důležité body, které tým burcovaly. Hra byla vyrovnaná a bylo jen otázkou, kdo bude šťastnější. Musíme ale ještě zabojovat, o avizované místo hrajeme na dálku s Benátkami. To znamená vyhrát i v dalším zápasu," má jasno kouč Kobry Miloslav Šeba.

Letňanští Letci jsou v tabulce stále na prvním místě, šest bodů před druhou Příbramí, Kobře aktuálně patří sedmá příčka.

Letňany - Kobra 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky: 2. Kropáček (Hrala, Pejchal), 28. Kastner (Arnošt, Kellerstein) – 34. Kolda (Šteiner, Zídek), 45. Martínek (Šteiner), 46. Petrák (Míšek). Rozhodčí: Zeliska - Kettner, Brož. Vyloučení 4:1. Využití 1:2.

Letňany: Brázdil – Guryevsky, Chalupa, Lytvynov, Kolářík, Kynčl, Fiala – Wojnar, Hrala, Turek, Kastner, Kropáček, Labuzík, Kellerstein, Pejchal, Uhlík, Hozák, Poul, Arnošt, Švec.

Kobra: Sochůrek – Stejskal, Holý, Duda, Šteiner, Straka, Svac – Petrák, Jedlička, Kolda, Nápravník, Míšek, Martínek, Zídek, Ksandr, Šťastný, Novák, Janča.