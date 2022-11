Na první gól se čekalo téměř až do poloviny utkání, kdy otevřel skóre domácí Němeček. O chvíli později zařídil Spartě dvoubrankové vedení Řepík, ale krátce před druhou sirénou vrátil Tygry zpět do zápasu Ivan.

Velká bitva gradovala ofenzivními manévry ve třetí části. Když v 58. minutě vrátil sparťanům náskok o dva góly Tomášek, vypadalo to, že bude rozhodnuto. Vzápětí na druhé straně dal gól Birner, ale po dlouhém zkoumání u videa nakonec nebyl kvůli hře vysokou holí uznán a na výsledku se tak už nic neměnilo.

"Jsme strašně rádi, že po sérii porážek jsme navázali na výhru v Karlových Varech. Zopakovali jsme svůj výkon, ale vůbec nic to neznamená. Pořád stojíme nohama na zemi. Nesmíme se nechat uspokojit. Před námi je spousta zápasů, musíme dál pokorně pokračovat. Ukázali jsme si, že umíme hrát dobrý hokej. Do ofenzivy máme hodně velkou sílu. Když je třeba branku zavřít, máme výborné brankáře. Jsou to ale jen dvě vítězství, což nic neznamená. Musíme dál pokračovat v nastolené práci," pochvaloval si sparťanský obránce a střelec úvodního gólu zápasu David Němeček.

Posila se zkušenostmi z KHL. Slavii se upsal lotyšský reprezentant Kulda

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): "Očekávali jsme těžký zápas, protože Liberec je výborné mužstvo. Věděli jsme, jaká je jejich síla. A jsme hrozně rádi, že takovou tou vůlí a chutí se nám i se štěstím podařilo zápas zvládnout. Každopádně to bylo těžké utkání a pro nás je stoprocentně moc dobře, že jsme úspěšně navázali na minulý zápas ve Varech."

Patrik Augusta (Liberec): "Neodehráli jsme špatné utkání, ale bohužel jsme nebodovali, takže samozřejmě nejsme spokojení. Sparta hrála výborně, my jsme se malinko vrátili do zápasu gólem na 1:2 a mysleli jsme si, že bychom utkání mohli ještě zdramatizovat a otočit, jenže ve třetí třetině jsme si vytvořili na můj vkus málo šancí na to, abychom utkání dotáhli k bodům."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Němeček (M. Jandus, Sobotka), 35. Řepík (Kempný, Tomášek), 58. Tomášek - 39. Ivan (Ordoš). Rozhodčí: Sýkora, Hejduk - J Svoboda, Hnát. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 9279.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - D. Simon, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner, Kolmann - Frolík, Bulíř, A. Najman - Ordoš, Filippi, Birner - Faško-Rudáš, Šír, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, Dlouhý. Trenér: Augusta.