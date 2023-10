Po špatném začátku se hokejisté Slavie začali zvedat a před tímto víkendem vyhráli tři zápasy v řadě. V sobotu odpoledne ale vyšli naprázdno, v Litoměřicích padli 1:3.

Hokejisté Slavie prohráli v Litoměřicích 1:3. | Foto: Deník/Michal Káva

"Hokej byl spravedlivý, za náš vstup do zápasu a za celou první třetinu jsme si nic jiného nezasloužili než zápas prohrát," uznal slávistický kouč Daniel Tvrzník, který přišel do Edenu po šestnáct let dlouhém angažmá právě v Litoměřicích.

"Vždy to pro mě bude speciální zápas. Třeba už ne takový, jako ten úplně první, když jsem přišel do Slavie, ale vždy bude," usmíval se před sezonou, kterou jeho svěřenci začali na domácím ledě právě proti Litoměřicím. Ty v Praze vyhrály 5:3 a uspěly tedy i podruhé v sezoně.

Krajský hokej: Hvězda padla v Čáslavi

"Jedním slovem to byla tragédie, nebylo tam vůbec nic. I když náš výkon v průběhu zápasu šel nahoru, tak se opět rozhodlo při přesilovce a myslím si, že domácí zaslouženě zvítězili," nehledal výmluvy.

"Od začátku to bylo pěkné utkání, oba týmy byly dobré, ale byl to těžký zápas. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb, které umíme vymyslet, myslím si, že to byl klíč k úspěchu. Díky tlaku do brány padaly góly, měli jsme i krásné individuální akce, takže si myslím, že i diváci, co přišli, se měli na co dívat," řekl k utkání kouč Litoměřic František Ptáček.

Nic hezkého, ale body se počítají, říká kouč Slavie Kolařík

Litoměřice - Slavia 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 40. Kuťák (Černohorský, Husák), 46. Kordule (Vitouch), 57. Guman (Krutil, Koláček) - 25. Žovinec (Knotek). Rozhodčí: Wagner, Bejček – Beneš, Sýkora. Vyloučení 2:4. Využití 0:1. Oslabení 1:1. Diváků: 1103.

Litoměřice: Pařík – Krutil, Kroupa, Černohorský, Husák, Aubrecht, Tomek, Pavlák – Ton, Kuťák, Sihvonen – Korkiakoski, Toman, Guman – Cikhart, Costa, Koláček – Svoboda, Vitouch, Kordule.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Křepelka, Hrdinka, Holý, Klikorka, Kajínek, Kremláček – Všetečka, Žejdl, Kulda – Beran, Knotek, Průžek – Slavíček, Helt, Brož – Havrda, Slavík, Strnad.

Připomeňte si první vzájemný zápas těchto soupeřů z prvního kola sezony:

1/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přesilovka Slavie proti Litoměřicím. 2/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 3/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 4/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 5/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 6/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 7/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 8/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 9/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 10/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 11/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 12/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 13/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 14/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 15/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 16/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 17/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 18/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 19/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 20/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 21/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 22/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 23/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 24/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5. 25/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Hokejisté Slavie na úvod nové sezony doma podlehli Litoměřicím 3:5.

Další výsledky: Sokolov - Frýdek-Místek 3:2, Přerov - Kolín 1:0, Poruba - Zlín 3:2 po sn, Vsetín - Třebíč 5:2, Znojmo - Jihlava 3:2, Pardubice B - Prostějov 4:2.