"Kluci to odmakali, odbojovali, odlehali tak, jak je jejich zvykem. Je to tým, který když cítí body, tak hraje na hranici sebeobětování a znovu to dokázali. Včetně gólmana Pavla Jekela, který nás podržel. Neříkám, že jsme byli lepším týmem, určitě šťastnějším. Samotná hra však byla vyrovnaná a my si odvážíme tři body," těšilo třebíčského kouče Kamila Pokorného.