Pražská Sparta společně s pivovarem Radegast si připravily pro fanoušky atraktivní novinku. Hokejisté celku z hlavního města budou do zápasů play-off vyjíždět s helmami se zabudovanou kamerou. Diváci tak budou moci zažít vyřazovací boje z největší možné blízkosti. Na led, na střídačku i na trestnou lavici se budou moci podívat přímo z pohledu vybraných hráčů.

Hokejisté Sparty budou během play-off nosit na hlavě speciální helmu s kamerou. Jako první si ji vyzkoušel obránce David Němeček v 51. kole proti Hradci Králové. | Foto: HC Sparta Praha

„Radegast je dlouhodobým partnerem Tipsport Extraligy ledního hokeje a již deset let přináší jiný pohled na hokej díky Radegast Indexu. Nyní chceme obohatit divácký zážitek o další novinku,“ říká Ladislav Kolář, který má sponzoring Radegastu na starost.

„Ze záběrů chceme vytvořit krátká videa, která nabídnou úplně novou perspektivu na klíčové momenty zápasu a diváka do hry jednoduše vtáhnou. Věřím, že díky tomu uděláme celkový zážitek ze hry ještě atraktivnější a dokážeme zaujmout i nové fanoušky,“ dodává.

Za hokejisty pražského klubu už si speciální helmu se zabudovanou kamerou vyzkoušel obránce David Němeček, který divákům nabídl svůj pohled na zápas 51. kola proti Hradci Králové. Vedle dění na střídačce předvedl fanouškům také několik střetů přímo na ledové ploše.

„Jako Sparta vnímáme své postavení v tom, že se snažíme prezentaci tuzemského hokeje posouvat neustále o kus dál. Po projektu Sparta Backstage, kdy jsme během lockdownu zapříčiněného pandemií COVID-19 otevřeli fanouškům dveře nejen do sparťanské kabiny, ukážeme další ryzí hokejové zážitky. Tentokrát přímo z ledu,“ těší se marketingový ředitel Sparty Jakub Hospůdka.

Aby projekt mohl být zrealizován a helma získala potřebné souhlasy, bylo potřeba vyřešit několik technických aspektů. Samotná kamera tak váží pouhých 56 gramů, hráče nijak neomezuje a stále nabízí vysokou kvalitu obrazu i zvuku.

„Z technického i bezpečnostního hlediska byl nejdůležitější rozměr kamery. Kamera se musí vejít do prostoru mezi polstrování a plastovou skořepinu tak, aby vůbec nepřišla do styku s čelem hokejisty a zároveň nevyčnívala ven z helmy. To byla jedna z podmínek vedení extraligy,“ vysvětluje Tomáš Klečka z agentury Concept One, která zajišťuje technické řešení projektu.

Jako první vyjede do čtvrtfinále play-off proti Třinci s technologickou novinkou na hlavě útočník David Vitouch. Záběry z prvních dvou zápasů série pak budou k vidění na sociálních sítích Radegastu, Sparty i Tipsport extraligy. V budoucnu by Radegast rád využil kameru v helmě v širším záběru.

„V budoucnu bychom tento projekt rádi více propojili s Radegast Indexem a kameru dávali hráčům, kteří jsou v této sledované statistice nejaktivnější. V plánu je také dostat tyto záběry do živého televizního vysílání. V ideálním případě si pak divák bude moci přepínat mezi konkrétními hráči, jejichž pohled na hru chce právě sdílet,“ zakončuje Kolář.

