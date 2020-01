„Nejsme horším týmem, ale jsme platoničtí v koncovkách a málo důrazní v brankovišti,“ hledal příčiny nezdarů útočník Daniel Vrdlovec. „Do šancí se dostáváme. Když ale dáme konečně čtyři góly, jako ve středu doma s Havířovem, tak jich šest inkasujeme,“ řekl.

Právě zmiňovaný duel s Havířovem ukázal, že slávisté nejsou v herní pohodě. Ke čtvrté prohře v řadě vedla cesta přes do očí bijících individuálních chyb před vlastní brankou. „Bylo jich opravdu hodně. Soupeř je hned na začátku potrestal a my pak museli dotahovat,“ líčil asistent trenéra Říhy Jan Srdínko.

Špatný začátek ubírá síly

Když už někdo ze slávistů zazáří, nikdo se k němu nepřidá. To byl případ útočníka Tomáše Šmerhy. Místo toho, aby se po zápase s Havířovem radoval z hattricku, klopil zrak na modré čáře.

„Góly byly bohužel v podstatě k ničemu,“ ulevil si. „Je to pořád dokola. Do zápasu vstoupíme špatně, doháníme to, což nám bere síly, a ty pak chybí na konci zápasu k tomu, abychom dokázali srovnat,“ shrnul podstatu současné krize se sedmnácti góly nejlepší střelec týmu.

Sázkové kanceláře mají jasno

Se svými parťáky dnes vyrazí směr Vsetín. Ten je na tom v tabulce o tři příčky a rovných deset bodů lépe. I sázkové kanceláře mají o favoritovi jasno. Na vítězství Slavie přijímají sázky v kurzu 6:1.

„Musíme to prostě zlomit,“ zdůraznil Vrdlovec. „Nezbývá nám, než poctivě makat a ono to přijde,“ doplnil odhodlaně Šmerha. Slavia se chce dostat na šestou příčku, která zaručuje play-off. Vypadá to však spíše na sedmé či osmé místo a zrádné předkolo.