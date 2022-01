Investice do budoucna: Stanislav Svozil (Regina Pats)

Obránce brněnské Komety Stanislav Svozil (s číslem 11) se upsal Columbusu Blue Jackets z NHL.Zdroj: HC Kometa Brno/Vít Golda

Na tuto taktiku vsadí do olympijského turnaje oba zámořské celky. Zářivé klenoty z předčasně zrušeného mistrovství světa juniorů posílá na Dálný východ jak Kanada, tako rovněž Spojené státy. A proč něco podobného nezkusil také český trenérský sbor? Je pravdou, že asi není úplně z čeho brát, ale v obranných řadách by tu jedna možnost určitě byla.

Jestli někdo z českých mladíků stihl během krátkého působení na juniorském šampionátu překvapit, tak to byl jednoznačně brněnský odchovanec Stanislav Svozil. Osmnáctiletý talent, jenž v současné chvíli působí v kanadské juniorce, dal o sobě vědět zejména v úvodním duelu proti domácímu výběru, kde se navíc blýskl naprosto výstavní trefou.

Byla mu poté vyčítána malinko laxní hra proti papírově slabším Němcům, ale přehled a schopnosti, kterými ve svém věku disponuje, jsou na českou hokejovou školu naprosto unikátní. Rozhodně by nejel do Pekingu plnit roli nějakého lídra či obránce číslo jedna, ale mezi ráznými beky z KHL by se určitě neztratil. Kéž by měl Svozilovi táhlo aspoň na třicet…