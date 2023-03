Hokejisté Sparty vstoupili do čtvrtfinále play-off vítězně, když na domácím ledě přetlačili Třinec 3:2. Pohodlné třígólové vedení zajistili domácím hráči ze třetího a čtvrtého útoku, úřadující šampion ale v závěrečné třetině přidal a utkání zdramatizoval. „Musíme si z toho vzít ponaučení a hrát celý zápas stejně. To ponese ovoce,“ měl jasno střelec rozhodující branky Pavel Kousal.

Pavel Kousal na tréninku Sparty. | Foto: HCS

Z jasného vývoje je nakonec vybojované vítězství. Je o to cennější?

Každé vítězství v play-off je stejně cenné. Určitě si z toho musíme vzít ponaučení a hrát celý zápas stejně. Ne si myslet, že když vedeme 3:0, tak stačí to jen odbránit. Je to poučení pro příště, zítra na tom určitě zapracujeme.

Vaše branka byla nakonec rozhodující. Byla to secvičená akce, nebo to vyplynulo ze hry?

Spíš to tak vyplynulo. Jeli jsme tři na dva a nahrával jsem, takže jsem si říkal, proč jsem nevystřelil, když jsem měl puk. Pak se to ke mně znova dostalo, tak jsem to zkusil hodit na bránu a padlo to tam.

Z třígólového vedení byl nakonec jen rozdíl jediné branky. Byly to velké nervy v závěru?

Asi jo, já třeba moc nervy neměl. Věřil jsem nám. Těžko říct.

Co se stalo, že to nakonec bylo tak těsné? Znervózněli jste po prvním gólu?

Nevím, jestli znervózněli, spíš jsme si asi mysleli, že můžeme zkusit něco jiného. Vymýšleli jsme tam blbosti, neházeli jsme to furt dolů. Musíme hrát furt stejně a to nám ponese ovoce. Když začneme dělat něco jiného, tak se to tam blbě dvakrát odrazí, je z toho zbytečný faul a mohla to být ještě remíza. Teď jsme to ještě nerozebírali, ale uvidíme, co nám trenéři řeknou zítra.

Ukázal tím Třinec svoji sílu, když nesložil zbraně ani za stavu 3:0?

Určitě jo. Po posledních sezonách navíc vědí, jak hrát play-off. Je to spíš o nás, ani ne tolik o Třinci. My jsme jim to zbytečně nabídli.

První dvě útočné formace Sparty tentokrát střelecky mlčely. Jak důležité je, že jste je vy doplnili?

Mělo by to tak být. Neměly by dávat góly jen první a druhá lajna, jsou tam od toho na ledě všichni. Někdo má sice větší čas v útočném pásmu, ale góly musí umět dát všichni. Tak to má být.

Zdroj: Filip Ardon

Třinecký brankář Marek Mazanec chytá v opačném gardu. Je to pro vás v něčem jiné?

Většinou hráč střílí tam, kde je místo. Já se jenom snažil obstřelit beka, nebudu říkat, že jsem to chtěl trefit tak, jak jsem to trefil. Zaplaťpánbůh, že to tam padlo.

Brankář Jakub Kovář pochytal několik velkých šancí soupeře. Je právě on hlavním strůjcem úspěchu?

Určitě jo, hlavně ve třetí třetině náš podržel. Jeli sami na bránu, dokázal to chytit a celý zápas chytal výborně. Musíme na tom stavět a zároveň mu musíme pomoct. Nesmíme nechávat tolik šancí a aby to celé zachraňoval on.

Kovář čelil během utkání asi třem únikům. Není to moc na jedno utkání play-off?

Jednou to tam blbě skočilo na červené… Nevím, nemělo by se to stávat. Gólman nás nemůže takhle držet každý zápas. Musíme mu pomoct.

Zdroj: Filip Ardon

Proti loňskému finále i většině vzájemných zápasů to bylo otevřené a šance byly na obou stranách. Myslíte, že se to bude v dalším průběhu série měnit na taktickou bitvu?

Myslím, že jo. Nevím, jak to, že to tak bylo. Třinec vždycky takhle hodně brání, takže určitě ani oni nechtěli mít tolik situací nahoru dolů. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech.

Vy jste loňské finále nezažil, ale stejně. Je Třinec v něčem jiný než v poslední sezoně?

Těžko říct. Všichni víme, že jim někdo odešel, ale síla je tam pořád stejná. Mají tam víceméně pořád stejné hráče.

Několikrát na ledě vznikla skrumáž mezi oběma týmy, ale k ničemu většímu nedošlo. Byl to záměr, že jste se nechtěli pouštět do větších konfliktů?

Je na každém hráči, jestli je v tu chvíli vhodné se poprat, nebo ne. Když tým vede, tak je blbost se prát a zbytečně dávat druhému týmu přesilovku.

Přišlo přes třináct tisíc diváků. Těšíte se na druhý zápas?

Určitě jo. Doufám, že jich bude čím dál víc a budou víc a víc fandit.

