"Byl to skvělý zápas. Nejen my všichni hráči, ale také všichni fanoušci se na tento zápas těšili. Potkali se momentálně první dva nejlepší celky v tabulce. Ten zápas tomu odpovídal, hrála se vyrovnaná partie, hokej byl nahoru a dolu a šance byly na obě strany. Myslím si, že utkání šlo po právu do prodloužení, kde štěstěna byla na straně Pardubic. Nemáme se za co stydět, z naší strany to byl dobrý zápas, který nás posílí," říkal po utkání sparťanský obránce David Němeček.

Ten se vrátil do sestavy po pětizápasovém disciplinárním trestu. "Pauza byla dlouhá, skoro dvacet dní, co jsem nehrál zápas. Naštěstí jsem nebyl zraněný a mohl naplno trénovat. Tím pádem jsem se udržoval v kondici, zápas ale člověk nenatrénuje a bylo to velice těžké utkání. Pro mě to tedy také byla těžká zkouška, ale mám ji za sebou a od teď se budu dostávat do pohody v dalších zápasech," poznamenal.

Zdroj: Zdeněk Zamastil

Během utkání přišla Sparta o oporu zadních řad Michala Kempného. "Na druhou stranu, člověk byl v tempu, nebyl čas nad něčím přemýšlet. Měli jste čas na to se vydýchat a šlo se zase na led. Bylo to fyzicky hodně náročné, ale jsem rád že jsem to zvládl a zápas odehrál ve zdraví. Kempas chyběl hodně, přesilovka byla kvůli tomu lehce narušená. Doufám, že bude brzy zpět v sestavě," přál si.

Hned v pátek jedou sparťané k dalšímu zápasu na led Hradce Králové. "Zápas proti Pardubicím nás stál hodně sil. Připravíme se vždycky stejně na dalšího soupeře. Hlavy určitě mít dole nebudeme, naopak nám to přidá sebevědomí a budeme se chtít opět vrátit na vítěznou vlnu," vzkázal soupeřům i fanouškům Němeček.

Extraligový šlágr rozhodlo prodloužení. Bonusový bod braly Pardubice