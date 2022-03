"Ze začátku to byl těžký zápas, my jsme to ale takhle čekali. Víme, že Vary jsou mužstvo do brejků, dobře bruslí a jejich hokej je náročný, v první třetině jsme s nimi hráli nahoru dolů, povolili jsme jim dvě přesilovky a hra byla velice vyrovnaná. Naštěstí jsme dali první gól a tím se to zlomilo," komentoval průběh utkání sparťanský útočník Miroslav Forman.

Ten si připsal vítězný gól a bodoval ve čtvrtém zápase v řadě. "doufám, že mi to vydrží. V průběhu sezony jsem si prošel špatným obdobím, kdy jsem byl několikrát nemocný či zraněný, teď jsem ale konečně zdravý a cítím se výborně jak po fyzické, tak i psychické stránce. Hlavně si to přenést i následně do play off," přál si.

Chlapík o Spartě, Švýcarsku i NHL: Potřebuji jistotu jednocestné smlouvy

Na první gól se čekalo skoro až do poloviny utkání. Skóre ve 26. minutě otevřel Horák, vzápětí využil přesilovku právě Forman a do třetí části šli hosté za dvoubrankového vedení. A to rychle navýšili díky trefám Moravčíka s Dvořáčkem. Domácí se dočkali pět minut před koncem alespoň čestného úspěchu po gólu Rachůnka.

"Začátek byl hodně rozkouskovaný. Měli jsme tam nějaké situace, ale Vary také dokázaly zahrozit. Myslím si, že to na naši stranu překlopil první gól. Domácí tam totiž měli dvě šance, které pochytal Matěj Machovský. Podal výborný výkon. Tím, že jsme dali první gól a vzápětí využili první přesilovku, jsme položili základ naší výhry. Po předchozích zkušenostech z Karlových Varů, kde jsme měli dobře rozehrané zápasy a Energie je dokázala otočit jsme rádi, že jsme poslední třetinu zvládli," řekl kouč Sparty Josef Jandač.

Sparta je ve čtyřce. Máme to ve svých rukách, říká útočník Šmerha

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 55. Rachůnek (Flek, Mikúš) - 26. Horák (Moravčík, Pavelka), 27. Forman (Z. Doležal, Chlapík), 43. Moravčík (Chlapík, M. Forman), 47. Dvořáček. Rozhodčí: R. Svoboda, Šindel - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Diváci: 3237.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, D. Mikyska, Weinhold - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, Kulich - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Průžek. Trenér: Pešout.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Němeček, Moravčík, M. Jandus - Tomášek, Chlapík, Buchtele - Řepík, Sobotka, M. Forman - Z. Doležal, R. Horák, Šmerha - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: M. Hořava a Jandač.