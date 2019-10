Pastrňák si připsal pět bodů v jednom utkání v základní části podruhé, shodou okolností opět proti Rangers, kterým předloni nasázel hattrick a přidal dvě asistence. Nejproduktivnější večer prožil v play off 2018, v kterém v duelu s Torontem nasbíral šest bodů za tři branky a tři přihrávky.

Rangers po první třetině vedli, ale poté začala úřadovat elitní formace Bostonu. Pět bodů si připsal také Brad Marchand (2+3), Patrice Bergeron vstřelil hattrick. Pastrňák se v klubové historii stal třináctým hráčem, který v jednom utkání zaznamenal pět přihrávek.

Obrat nastartoval po jedenácti sekundách druhé třetiny Pastrňák, kterého při rychlém průniku podrazil před brankou Libor Hájek. Volný puk v brankovišti získal Bergeron a bekhendem překonal Henrika Lundqvista, kterého předtím rozhodil kontakt s českým útočníkem. Regulérnost ještě zkoumal rozhodčí u videa, ale gól platil, protože Pastrňáka fauloval Hájek, který v utkání zaznamenal čtyři záporné body.

Pastrňák si za necelou minutu vybruslil v útočném pásmu z levé strany mezi kruhy a předložil puk před branku Marchandovi, který s kotoučem rychle zakvedlal a poslal ho bekhendem do růžku.



"Tyhle dva rychlé góly nás nastartovaly," prohlásil Bergeron, který měl jen slova chvály na kreativní umění Pastrňáka. "Hodně komunikuje, chce tvořit hru a přichází také s nápady, jak rozehrávat akce po vhazování. Je velmi chytrý, má instinkt. Chce mít výsledky, a když pracuje stejně jako dnes, dosáhne jich," doplnil.



Pastrňák získal třetí bod na začátku třetí třetiny, když po jeho přihrávce zvýšil Zdeno Chára střelou od modré čáry na 5:1. U gólu na 6:2 nahodil český útočník puk ze středního do útočného pásma, kde ho vybojoval Marchand a přihrál mezi kruhy skórujícímu Bergeronovi. Stejný hráč zkompletoval v poslední minutě při hře bez brankáře hattrick a také u jeho třetí branky asistoval Pastrňák.



Marchand s Pastrňákem jsou třetí útočnou dvojicí Bostonu za posledních třicet let, kteří v jednom utkání dosáhli pěti bodů. Oba také překonali v úvodních 11 zápasech hranici dvaceti bodů. což se v klubové historii povedlo naposledy stejně rychle Adamu Oatesovi v roce 1992.

"Odráží se k nám puky a Pasta s Bergym jsou celou dobu nebezpeční. Máme sebevědomí, přenášíme to i do zápasů. Doufám, že to bude pokračovat," vysvětloval formu Marchand.



Elitní řada Bostonu nastřádala v této sezoně už 54 bodů v jedenácti zápasech. "Jsou propojeni, velmi dobře čtou, co ten druhý asi zahraje, kam si najede. Na zápas jsou vždy připraveni, vždy chtějí něco ukázat. Dnes za to byli odměněni trochu více," řekl na adresu první formace trenér Bruce Cassidy, který nedávno pochválil Pastrňáka za tvorbu hry. "Je silnější na puku, proto může být trochu kreativnější," dodal.

Góly Voráčka, Kämpfa a Hronka



V nedělním programu NHL skóroval také Jakub Voráček, který na ledě New Yorku Islanders otevřel ve svém prvním střídání skóre. Philadelphia se ale z vedení dlouho netěšila - ve dvanácté minutě prohrávala 1:3 a na začátku druhé třetiny už 2:5. Flyers v závěru už jen korigovali výsledek na konečných 3:5, přičemž u této branky opět asistoval Voráček, třetí hvězda zápasu.



"Byl to první tým v této sezoně, který bruslil lépe než my. Hráli velmi rychle, byli důrazní při napadání a tím nás dostávali do problémů. Ztráceli jsme puky v obranném pásmu, a tak nám v první třetině dali dvě branky," uvedl Voráček, který v posledních dvou zápasech získal pět bodů (2+3). Islanders vyhráli posedmé v řadě poprvé od roku 1990.

Poprvé v sezoně skóroval David Kämpf, který po asistenci Dominika Kubalíka zvyšoval na 2:0 a pomohl Chicagu k výhře 5:1 nad Los Angeles. Největší porci práce ale u trefy českého útočníka odvedl Alex Nylander, po jehož pasu střílel Kämpf do prázdné branky.



Filip Hronek se trefil do sítě obhájců Stanleyova poháru, ale s Detroitem podlehl St. Louis 4:5 v prodloužení. Český obránce snižoval v polovině utkání na 1:2, když poslal v přesilové hře střelou z první puk z levého kruhu do horního růžku. Red Wings v průběhu třetí třetiny otočili z 1:3 na 4:3, ale v 56. minutě vyrovnal Ryan O\'Reilly druhým gólem v zápase a v prodloužení rozhodl o výhře Blues David Perron.



NHL:



Edmonton - Florida 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)



Branky: 44. Neal, 54. Draisaitl - 21. Ekblad, 22. B. Boyle, 23. Acciari, 41. Dadonov, 59. Vatrano, 60. Hawryluk. Střely na branku: 26:29. Diváci: 17.278. Hvězdy zápasu: 1. Weegar (Florida), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Barkov (Florida).



Detroit - St. Louis 4:5 v prodl. (0:2, 1:1, 3:1 - 0:1)



Branky: 31. Hronek, 42. D. Larkin, 46. Filppula, 52. Bertuzzi - 32. a 56. R. O\'Reilly, 3. B. Schenn, 8. Sanford, 62. Perron. Střely na branku: 33:20. Diváci: 18.331. Hvězdy zápasu: 1. R. O\'Reilly (St. Louis), 2. D. Larkin (Detroit), 3. Perron (St. Louis).



Ottawa - San Jose 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)



Branky: 16. a 31. Paul, 7. C. Brown, 40. B. Tkachuk, 57. Duclair - 10. E. Kane, 34. Labanc. Střely na branku: 30:36. Diváci: 9.740. Hvězdy zápasu: 1. Paul, 2. B. Tkachuk, 3. C. Brown (všichni Ottawa).



NY Islanders - Philadelphia 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)



Branky: 4. A. Lee, 5. Brassard, 12. Johnston, 25. Pulock, 26. Barzal - 2. Voráček, 17. Konecny, 58. Giroux (Voráček). Střely na branku: 33:31. Diváci: 12.055. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. A. Lee (oba NY Islanders), 3. Voráček (Philadelphia).



NY Rangers - Boston 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)



Branky: 11. Haley, 49. Bučněvič, 59. Kreider, 59. Skjei - 21., 52. a 60. Bergeron (na všechny Pastrňák), 22. a 33. Marchand (na první Pastrňák), 30. Coyle, 41. Chára (Pastrňák). Střely na branku: 29:43. Diváci: 17.144. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. Bergeron (všichni Boston).



Chicago - Los Angeles 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)



Branky: 3. a 36. D. Strome, 23. Kämpf (D. Kubalík), 40. DeBrincat, 58. Caggiula - 44. Walker. Střely na branku: 26:39. Diváci: 21.334. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. DeBrincat, 3. A. Nylander (všichni Chicago).



Vegas - Anaheim 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)



Branky: 5. Mark Stone, 8. Reaves, 16. N. Roy, 30. W. Karlsson, 45. P. Stastny - 5. Getzlaf, 47. Henrique. Střely na branku: 49:15. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Mark Stone, 3. P. Stastny (všichni Vegas).