Je to jako sezona, dva zápasy ve dvou dnech. Samozřejmě je to ale zábava. Sešla se super parta jak včera, tak dnes. Jsem trošku unavený, ale to k tomu patří. Je to tady skvělé.

Tým je trocho obměněný, ale zase se sešla parádní sestava…

Hlavně je nás ale jenom dvanáct. Včera nás bylo dvacet, takže to bylo trochu méně náročné. Zatím ale super. Užíváme si to, protože přišla spousta lidí. Je to fajn.

Co můžete říct o Letňanech, které slaví dvacet let od založení klubu?

Klobouk dolů přede všemi, kdo k tomu přiložili ruce. V Praze vznikly dva ledy, což je pro nás, kteří hrajeme za mořem, skvělé. Máme kde trénovat a každoročně nám to umožňují. I proto jsem se rozhodl sem přijít, protože tady trávím skoro každé léto. Jsem rád, že si toho lidi všimli a dneska je tu tahle akce.

Kolik tréninků jste tady letos absolvoval?

To nevím, vždycky jich ale za léto pár je. Chodím sem dvakrát třikrát týdně, takže je toho docela dost.

Je to pro vás trochu srdcová záležitost, když se tady každé léto připravujete?

Nevím, jestli úplně srdcová. Tady v Česku ale nemáme moc prostoru pro trénování. My kluci ze zámoří chodíme všichni někde jinde a jsme rozlítaní. Nemáme moc kde trénovat. Pro mě jsou Letňany super, kvůli tomu jsem jim to chtěl přijít vrátit na tuhle akci.

Mladí odchovanci Letňan vám v zápase nedávají nic zadarmo, že?

Jo, létají tam a jsou rychlí. Ve druhé třetině tam napadaly góly, tak uvidíme, jestli nám zbydou nějaké síly s tím něco udělat.

Letňany mají teprve dvacetiletou historii, ale už vychovaly jednoho hráče se Stanley Cupem. Co na to říkáte?

Je to moc pěkné. Je to mladý klub, ale vychoval jednoho hráče, co má Stanley Cup, i spoustu jiných talentů, kteří hrají v Evropě. Klobouk dolů, snad to tak půjde i nadále.

V lajně nastupujete i s Davidem Výborným. Jak se vám s ním hraje?

To je pan hokejista, je radost na něj koukat. Pořád vypadá tak, že by to mohl z místa hrát. Jeho přihrávky a přehled na ledě jsou neskutečné. Jsem rád, že si s ním můžu zahrát.

On v rozhovoru zmiňoval, že už moc často hrát nechodí. Je to vůbec možné?

Je to docela divné. Skoro nechodí hrát a je tady skoro nejlepší hráč. On to ale v sobě má. Je to výborný bruslař a má neskutečný přehled o hře.

Jaké máte vzpomínky na to, když jste sledoval Davida Výborného v reprezentaci?

Nároďák si úplně nepamatuju, protože jsem byl mladý. V extralize si ho ale pamatuju. Jak jsem říkal, je to pan hokejista a byl vzorem pro spoustu z nás mladých hráčů. Je fajn, že jsem s ním teď v jedné kabině.

Co vás ještě teď v létě čeká?

Už nic moc, spíš příprava na sezonu. Léto bylo dlouhé a stihli jsme spoustu akcí, za což jsem rád. Teď už by se to ale mělo trochu uklidnit a měl bych začít přemýšlet o další sezoně.

Ještě vás čeká podobná exhibice na Slavii.

Jo, vlastně budeme hrát ještě na Slavii. Tam to bude určitě taky fajn. Moc se těším a doufám, že to bude podobné jako první dva zápasy.

