Česká para hokejová reprezentace absolvovala ve středu v pražském Icerinku poslední hromadný trénink před mistrovstvím světa, které se odehraje na přelomu května a června v Kanadě. Mužstvo prošlo po posledním šampionátu omlazením a do Moose Jaw vyrazí s několika nováčky. „Do ostatních vdechli noví kluci druhý dech. Prospívá to i starším klukům, když vidí, že to nedělali nadarmo,“ popisuje přínos nových tváří trenér týmu Jakub Novotný.

Česká para hokejová reprezentace absolvovala v Praze poslední hromadný trénink před mistrovstvím světa. | Foto: Iva Roháčková

„Je to cesta jako v každém sportu. Někteří kluci ukončili kariéru, musí je nahradit noví. Budou na to připravení a určitě nás to nebude limitovat,“ uvádí na konto omlazeného týmu kapitán reprezentace Radek Zelinka.

V loňském roce se s dresem národního týmu rozloučil například dlouholetý matador Zdeněk Krupička. Právě jeho i další zkušené hráče bylo potřeba nahradit. O to se pokusí i dvaadvacetiletý Martin Žižlavský.

„Líbí se mi tady, je to super tým. Pocházím z hokejového kolektivu, kde jsem hrál odmalička, a tady mezi kluky je to v podstatě stejné. Jsem tady strašně šťastný. Všichni jsou fajn, se vším nám nováčkům pomáhají a radí nám,“ rozplývá se reprezentační mladík.

„Člověk se musí zdokonalit v kondici a přizpůsobit se tomuhle sportu. Hraju to zhruba rok, takže jsem musel zamakat hlavně na rukách. Je to dřina, ale když to člověka baví, tak to jde,“ dodává ke své přípravě hráč Olomouce.

V novinách neustále čtu kritiku na rozhodčí, mrzí Hadamczika. Jak se těší na MS?

On i další hráči doufají, že by na světovém šampionátu, který se od 28. května do 6. června historicky poprvé uskuteční v Kanadě, mohli vybojovat vůbec první medaili. „Medaile je obrovskou motivací,“ netají trenér Novotný.

„V našich silách to určitě je, ale nebudu tvrdit, že si pro ni jedeme. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, kde naše cesta skončí,“ dodává opatrněji kapitán týmu Zelinka.

Češi každopádně pojedou na šampionát, kterého se zúčastní osm nejlepších týmů světa, bohatší o důležité zkušenosti. Loni na podzim totiž absolvovali kemp spolu s americkým výběrem, který je aktuálním mistrem světa i paralympijským vítězem.

„Byla to velká zkušenost jak pro trenéry, tak hlavně pro hráče. Viděli jsme, jak funguje americký realizační tým, co dělají za cvičení, jak se k tomu staví. Kluci viděli, co Američany posouvá, a je to soutěživost v trénincích,“ popisuje Novotný.

Voráček přirovnává Pastrňáka k Jágrovi. Jak to vidí se svým návratem na led?

„Začali jsme se víc soustředit na dovednosti, abychom zrychlili hru individuální. To pak ovlivňuje celkovou hru,“ dodává.

Jeho tým má za sebou řadu přípravných turnajů, na kterých se na blížící se mistrovství naladil i vítězstvím v Itálii. „Na prvním turnaji v kalendářním roce v Ostravě jsme bohužel skončili čtvrtí. Pak jsme ale navázali dobrým výkonem na turnaji v Kanadě, kde jsme byli třetí. Na evropském turnaji v Itálii jsme pak skončili první,“ říká Novotný.

Je tedy s výkony svých svěřenců spokojený? „Jako trenér jsem vždycky nespokojený, doufám, že to tak bude vždycky, abychom se mohli posouvat. Navázali jsme ale na kemp s Američany a snažíme se pokračovat v dobré náladě, abychom byli co nejvíc soutěživí a co nejvíc draví do hry,“ prozrazuje.

Národní tým se ve středu v pražském Icerinku sešel naposledy hromadně, nyní bude trénovat individuálně na třech místech, kde se budou hráči potkávat. „Tam klademe důraz na individuální dovednosti, kde nám Američané ukázali, že jsou mnohem lepší. To budeme pilovat a od května začneme trénovat taktické věci, přesilovky a tak, abychom byli nachystaní,“ zakončuje reprezentační kouč.

Srdce do hry. Hokejové mistrovství světa v Česku představilo oficiální logo