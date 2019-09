Právě pražský klub, v jehož barvách Hlinka strávil většinu kariéry a kde je teď sportovním manažerem, ohlásil novou éru spolupráce extraligových hokejistů s jejich handicapovanými kolegy, hrajícími na speciálních saních a se dvěma krátkými hokejkami. Tým para hokeje (neboli sledge hokeje) je nově plně začleněn do sparťanských struktur.

Spolupráce vázne

Není to až tak samozřejmé, jak se na první pohled zdá. Třeba para hokejisté z Pardubic, Zlína a dalších měst zaslíbených „klasickému“ hokeji s extraligovými celky sice do jisté spolupracují, ale rozhodně nefungují pod jednou střechou.

Rozšíření a popularitě para hokeje by přitom jen prospělo, kdyby i další týmy vykročily stejným směrem jako Sparta. Nebo ne?

„Začlenění týmů pod velké kluby je samozřejmě přínosem, v Americe nebo v Kanadě je to standard. To je jiný svět než extraliga u nás,“ řekl Deníku Michal Tereska, trenér pardubického ligového týmu SHK Mustangové Auto In. „Může tam ale nastat i finanční boj, protože ten velký klub musí mít sílu, aby dokázal pomáhat para hokeji.“

Splynutí Mustangů s pardubickým Dynamem není na pořadu dne. „Spolupracujeme, co se týče propagace, ale jedeme si po své linii. Samozřejmě kdyby Dynamo našlo nějakou koncepci, jednání bychom se nebránili, ale je to trochu složitější,“ dodal Tereska.

Podobně to vidí i para hokejisté v Karlových Varech. „Snažili jsme se v minulosti o nějakou spolupráci s Energií, ale neklaplo to a každý si jde vlastní cestou. My teď máme luxusní podmínky v Ostrově a jsme spokojeni, ale pokud by byla nějaká možnost, určitě bychom ji zvážili,“ řekl Michal Geier, kapitán karlovarských Sharks i české reprezentace.

To ve Zlíně čerstvý příklad pražské Sparty velký zájem nevzbudil. „S trochou nadsázky nám může být nějaká Sparta ukradená,“ smál se manažer zlínského sledge hokejového týmu Jakub Kudláč. „Je jasné, že to pro Spartu asi je nějaké plus. Usnadní jim to práci. My máme s klubem naprosto dobrou spolupráci na marketingové úrovni,“ dodal Kudláč.

Sparta chce titul

Nová sezona para hokejové ligy startuje už tento víkend se šesti účastníky. Titul obhajuje Zlín, na jehož ledě se v sobotu představí ambiciózní Sparta. Ta jde do sezony s jasným cílem: získat zlato. To mají společné se svými kolegy z extraligy.

„Jsme jediný klub v para hokejové lize, který může nosit stejné jméno jako hokejisté, pro kluky to je obrovská motivace, uvedl za sparťanské para hokejisty Jan Zapletal.