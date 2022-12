Co si o zboření Štvanice myslí bývalý slavný reprezentační brankář Jiří Holeček?

„Mně je to hrozně moc líto, protože jsem tam začínal i já. Jako mnoho jiných hokejistů. Dokonce jsme se v prvním roce žáků ani nedostali na velké hřiště. Byli jsme rádi, že můžeme hrát hokej na té pověstné ´nudli´ vzadu. Později jsme se dostali také na velké hřiště, což jsme brali jako velkou slávu. A že to takhle dopadlo? Ty lidi, kteří jsou za to zodpovědní, bych dal zavřít."

První zápas se tu hrál už v roce 1931, v exhibičním duelu byla soupeřem slavného LTC Praha kanadská partička Manitoba University. Psal se 17. leden, dřevěné ochozy byly našlapané k prasknutí. K slavnostnímu otevření ale došlo až o více než rok a půl později - 11. listopadu 1932, Československo se utkalo s Francií. Ještě před úvodním buly zazněla z ampliónů Smetanova Libuše.

V roce 1933 se na Štvanici, kam se vešlo na 10 tisíc fanoušků, hrál první světový šampionát, domácí družina vybojovala bronz, což bylo tehdy považováno za velký úspěch. A o pět let později se na ostrově, kterému se říkalo Velké Benátky, historie opakovala.

Rozmach hokeje, ke kterému notně přispěla právě Štvanice a dva ostře sledované světové podniky, přibrzdila válka, dva roky po ní ale Československo za velkého zájmu veřejnosti slavilo v Praze svůj premiérový titul mistra světa! Nutno dodat, že k němu Zábrodský, Modrý & spol. dospěli se značným štěstím. Po porážce od Švédska museli spoléhat na to, že rakouský outsider jejich přemožitele obere o body, s čímž nikdo nepočítal. A přeci se tak stalo! Radost z nečekaného triumfu byla bezmezná, návštěva na posledním utkání proti USA překročila kapacitu zimáku.

Ještě než se v hlavním městě konal čtvrtý světový šampionát, Štvanice byla v roce 1956 zastřešená. A už v únoru 1955 se ze stadionu vysílal první živý televizní přenos; do nemnoha domácností, které si televizor mohly dovolit, putoval signál duelu LTC - Leksand IF.

Na MS 1959 se českoslovenští hokejisté zasloužili o bronz, to už ale v nedalekých Holešovicích rostla moderní hala a Štvanice byla pomalu považována za babičku. Hokejistům a bruslařům ale sloužila ještě dalších padesát let, což se zdá téměř neuvěřitelné.

V roce 2011 se kulturní památka, jíž se Štvanice stala v roce 2000, poroučela k zemi. Mohla za to kromě zubu času povodeň z roku 2002 a hlavně opakovaný posudek a liknavost úřadů. Magistrát, její vlastník, si s rekonstrukcí hlavu nelámal. Snadnější bylo stavbu, jejímž duchovním otcem je známý architekt Josef Fuchs, nechat zbořit. Nepomohly ani protesty, které měly v zádech silné argumenty.

Dnes je Štvanice smutným svědkem tehdejšího nezájmu města o slavné místo, které mohlo sloužit například jako muzeum tuzemského hokeje, v lepším případě pak jako ledová plocha, kterých je v Praze nedostatek. Zároveň je rájem bikerů a Fuchsova kavárna, ve které sídlí hudební klub, láká k nočním tahům dobrodruhy.