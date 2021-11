Kladno, Plzeň, Pardubice, Olomouc, Třinec, znovu Plzeň, Mladá Boleslav a čerstvě Litvínov. Osm posledních soupeřů hokejové Sparty. Sedm zápasů z osmi venku, osmá porážka. Černá série sparťanských hráčů nebere konce. Probere tým Miloslav Hořava, který v pátek doplní trenérský tým?

Litvínov doma porazil Spartu 3:2. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

"Očividně se musí něco změnit. Pana Hořavu známe, víme, co může do týmu donést a jeho příchod by nám mohl pomoci. Je to člověk, který si zakládá na přístupu a principech. Tohle každého hráče jenom posune, když pochopí, že mu chce pomoci," míní obránce Adam Polášek.