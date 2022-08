Já jsem tu strávil vždycky celý den. Hodně času jsem strávil v hokejovém shopu, u ledařů jsem dokonce i spával. Fakt jsem tu byl celý den a vždycky, když sem přijdu, tak to pro mě má takový nádech. Trošku mi to připomíná ta léta, kdy jsem tu hrával. Tohle logo je pro stejně nejhezčí logo v České republice. Byl to dobrý zápas, užili jsme si to všichni.

Jak často tu trénujete teď během léta?

Vždycky se tu sejdeme s kluky z NHL a těmi, co tu hrávají, a jdeme si tak dvakrát do týdne zahrát. Má to tempo, je to trošku vyhecované, ale o tom to je. Všichni jsme soutěživí a má to svoje kouzlo. Tady v Letňanech je to vždycky super.

Byla vyhecovaná i výroční exhibice? Bylo vidět, že jste chtěli hodně vyhrát.

My kluci z Letňan jsme šlapali, nechtěli jsme to jen tak nechat. Na druhou stranu musím říct, že oba týmy si to užily. Já jsem hrozně rád, že kluci přijeli. To se jen tak nevidí, aby přijeli nejlepší hráči v České republice. I my kluci z Letňan jsme si užili hrát proti nim. Byl to super zážitek.

Bylo tam z vaší strany i dojetí?

Dojetí nevím… Byl to fakt krásný pocit, letňanský dres jsem na sobě neměl hrozně dlouho. Zahřálo to na srdíčku.

Vy jste se stal prvním odchovancem klubu, který se dostal do NHL a vyhrál Stanley Cup. Jak vás tenhle primát těší?

Možná jsem první, ale mohli jste tu vidět hodně kluků, kteří taky byli draftovaní a mají potenciál hrát profesionálně a na vysoké úrovni. Já s Vencou Karabáčkem jsem tu byl furt a když si o tom povídáme, tak to opravdu někdy je až dojemné. Máme na to krásné vzpomínky. Dneska jsem tu viděl hodně lidí, které jsem dlouho neviděl a pamatuju si je z dřívějška. Stanley Cup je samozřejmě super. Je to krásný pocit, jsem rád, že jsem ho do Letňan mohl vzít. Když jsem ho sem vzal, tak přišlo strašně lidí a byl to skvělý pocit. Bylo to příjemné, ale dneska to bylo takové lepší. Jak jsme se tady všichni sešli, tak to bylo fakt příjemné.

Součástí ceremoniálu bylo i vyvěšení tří klubových osobností pod strop haly. Jaký to byl pocit, když jste to sledoval?

Určitě husina. Já tady byl každý den, takže se všemi jsem se viděl fakt hodněkrát. Hezky to udělali.

Vy jste letos na jaře vyhrál s reprezentací bronzovou medaili na mistrovství světa. Jak na to vzpomínáte?

I dneska, když jdeme s kluky na golf, tak vzpomínáme. Byl to krásný pocit přivézt domů bronz. Pro všechny fanoušky, pro celou republiku a hlavně pro mladé kluky, kteří hrají hokej, aby měli drajv do hokeje, aby je to bavilo, aby chtěli a pracovali na sobě. To všichni rádi vidíme.

Pro vás osobně to bylo hodně důležité, že? Předtím jste měl v reprezentaci docela smůlu.

Jasně. Já byl přes půlku sezony zraněný, takže jsem se hodně potápěl se zraněním. Snažil jsem se dostat zpátky do tempa. Ani mentálně to není úplně lehké být tři čtvrtě sezony pryč. Jsem hrozně rád, že mi konec sezony v národním týmu takhle vyšel. Víme, že umím dávat góly, ale moc jsem jich tam nedal. Není to ale úplně o jednom hráči, je to o celém týmu. Sešli jsme se tam kluci, kteří spolu rádi hrají hokej. Byli jsme pospolu a jako jeden tým jsme domů přivezli bronz. Hokej není individuální hra, je týmový.

Rychle se vám blíží další sezona v NHL. Jak se na ni těšíte? V Detroitu vás čeká nový český spoluhráč Dominik Kubalík.

Já jsem s Kubaldou už mluvil, všichni čeští kluci se tam na něj těšíme. Jsem rád, že organizace udělala nové hráče, takže máme větší šanci na play off. Dost jsme posílili, teď bude důležitá příprava a myslím, že do sezony vstoupíme naplno.

O čem jste se s Kubalíkem bavil? Dával jste mu nějaké rady?

Bavili jsme se hlavně o bydlení. Taky jsem mu říkal, že je v Detroitu krásné zázemí a všichni kluci jsou fajn. Máme mladší tým, někteří kluci jsou v lize rok nebo dva a musí nabrat zkušenosti. Jsou to ale skvělí hráči, mají výborný potenciál. Bavili jsme se spolu o týmu a myslím, že se na to těším já, Domča i všichni ostatní.

Jak se těšíte na početnou českou kolonu v Detroitu?

Už ve Washingtonu nás bylo dost a bylo to super v tom, že jsme udělali takový Czech Gang, jak se nám říkalo. Byli jsme všude spolu. Teď to začíná i v Detroitu, kde jsme už loni byli tři. Teď přibyl ještě Domča, takže mám trochu flashback Washingtonu.

Vy jste zmiňoval, že Red Wings posílili. Věříte, že se může povést úspěšná sezona?

Máme strašný potenciál. Mladí kluci jako Moritz Seider nebo Lucas Raymond mají opravdu veliký potenciál. Teď jsme navíc dodali další hráče do týmu. Mám z toho dobrý pocit.

Jak jste strávil léto? Po zdravotní stránce to bylo v pořádku?

Jo, určitě. Byl jsem za doktory a všechno je v pořádku. Mám samozřejmě nějaké rehabilitační cviky na rameno, ale všechno je v pohodě. Cítím se dobře a dobře se připravuju. Je to na správné cestě.

Stihl jste si během léta odpočinout? Akcí v Česku byla spousta…

To jsou ale hlavně akce pro dobrou věc. Tam si člověk vždycky najde čas přijet. O to jde hlavně. Když má člověk na sebe pak čas, tak si jde zatrénovat, nebo si odpočine. Většinou k večeru je čas na odpočinek.

Stihl jste třeba nějakou dovolenou u moře?

To jsem nestihl. Byl jsem v Americe a pak jsem se vrátil a byl jsem tady. Já jsem rád, že jsem s rodinou doma. Celou sezonu je pak neuvidím, takže jsem rád, že tu můžu být s rodinou. Je toho hodně i tady.

