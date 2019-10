Oranžová záře nad Prahou. Hokejová show bavila

Stověžatá Praha se zvolna nořila do deštivé páteční noci, jedno místo na okraji Libně ale zářilo, tepalo, bouřilo. Ano, do české metropole po dlouhých devíti letech znovu zavítala NHL. Jen na jeden zápas, o to nadšenější ale bylo publikum v našlapané O2 areně. Návštěva? Rekordních 17 463 diváků.

Erik Gustafsson z Chicaga v souboji s Jamesem van Riemsdykem v dresu Philadelphie | Foto: ČTK/Deml Ondřej