V loňském finále play off Tipsport extraligy to vypadalo, že Sparta narazila na svoji noční můru. Účelný hokej třineckých Ocelářů týmu z hlavního města vůbec nechutnal a vše skončilo v šestém utkání. Třinec si vystřílel dvougólové vedení, precizní defenzivou si pak držel od soupeře odstup a dokráčel si pro třetí mistrovský titul v řadě. Letos se oba celky potkaly už ve čtvrtfinále. Výsledek jejich setkání byl ale úplně stejný.

„Strašné zklamání, tohle budu skousávat ještě strašně dlouho. Spousta kluků tady ve finále byla, ale tohle byl úplně nový ročník. Věřili jsme si, chtěli jsme přes ně postoupit a bylo to vcelku vyrovnané. Všechny zápasy až na poslední byly de facto o gól, když nepočítám góly do prázdné branky. Byli lepší v detailech a obětavosti. To si musíme přebrat do dalšího ročníku,“ hodnotil po utkání zklamaný kapitán Sparty Michal Řepík.

Ani tak zkušený útočník jako on nedokázal najít recept na precizní defenzivní hru Ocelářů. Během série zapsal pouhé dvě asistence a z jednadvaceti střeleckých pokusů nevytěžil ani jeden vstřelený gól. O moc lépe na tom nebyli ani další lídři. Nejproduktivnější Vladimír Sobotka bral čtyři body, Michal Kempný a Roman Horák po třech. „Naše nemohoucnost dávat góly rozhodla. Předčili nás v detailech. To rozhodovalo celou sérii,“ hodnotil kapitán týmu.

Sparta, která měla v základní části pátou nejlepší přesilovou hru a dokonce vůbec nejlepší oslabení, pohořela právě na speciálních týmech. V pátém utkání na domácím ledě nevyužila hned šest přesilových her, v rozhodujícím zápase pak promrhala dvě početní výhody. To Třinec byl smrtící. Pražané se bránili 14 oslabením a hned šestkrát při nich inkasovali.

„V playoff je potřeba zvládnout oslabení a využít přesilovky, my nezvládli ani jedno. Věděli jsme, že mají hrozně dobré přesilovky, ale my proti nim šli se strašně dobrým oslabením. V přesilovkách jsme tápali, přestože jsme jich měli tolik. Puky se nám ani neodrážely zpátky na hokejku,“ komentoval hru speciálních týmů obránce Adam Polášek.

„Dobře nás přečetli a hráli strašně obětavě, hodně blokovali střely. Když už se to tam nějak odrazilo, tak to dokázali hodit do rohu. Předtím nám to šlo, ale v posledních zápasech jsme si vůbec nepomohli přesilovkou. Oni měli tři a dali dva góly. To přesně jsme potřebovali my, ale bohužel jsme to nezvládli,“ dodal Řepík.

Výsledkem střeleckého trápení a špatných oslabení je to, že čekání Sparty na titul se protáhne minimálně na sedmnáct let. Naposledy se sparťané radovali v ročníku 2006/2007 a vůbec poslední „pražský“ titul drží Slavia ze sezony 2007/2008. Zatímco Sparta každý rok staví silný tým s obrovským rozpočtem, sešívaní hrají od roku 2015 až ve druhé nejvyšší soutěži.

„Respekt Třinci. Věděli jsme, proti komu hrajeme. Je to třikrát po sobě vítěz ligy, takže jsme věděli, že to nebude vůbec jednoduché. Na druhou stranu jsme měli první měsíc a půl základní části špatný, ale pak jsme se zvedali a hráli výborně. Věřili jsme si. Konec sezony byl taky dobrý, takže jsme si věřili, že tohle je ten rok, kdy je můžeme porazit. Recept jsme bohužel nenašli. Je to k zamyšlení,“ ohlédl se za celou sezonou kapitán Sparty.

Tu nyní čeká dlouhá přestávka, skladba nového týmu a potom další útok na titul. Menší cíle si totiž takový klub jako Sparta klást nemůže. Zajímavé bude sledovat, jakou podobu bude kádr Pražanů pro další ročník mít. Jak totiž trefně poznamenal obránce Michal Kempný, v sérii se jasně ukázalo, že Sparta sice má hvězdy, ale ve vypjatých sériích play-off to nestačí.

„Porazil nás play-off tým. Dávám jim velký kredit, gratuluju a ať se jim daří dál. Porazil nás tým. To my jsme neměli,“ nechal se slyšet vítěz Stanley Cupu z roku 2018 v České televizi.

