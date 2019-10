„Vítězství bylo vydřené, ale musíme si ke hře přesto něco říct. Není možné, abychom se nechali přehrávat,“ řekl útočník, který v týmu soupeře v minulosti působil.

Všechno začalo pro Spartu ideálně. Neuběhla ani minuta, když se z pravé strany prosadil rozjetý Rousek. Na konci první třetiny vystupňovali hosté nebývalý tlak. Michal Ivan dvakrát střílel od modré čáry, gólman Matěj Machovský nic neviděl, ale přesto dokázal ztlumit kotouč na své hrudi.

Pardubické manévry pokračovaly i v prostřední části. Šanci Jana Mandáta zastavila v obrovské rychlosti Machovského vyrážečka.

A blízko gólu byl i Marek Hovorka. Brankář Sparty puk chvíli hledal, ale našel ho ukrytý ve své lapačce. Na druhé straně oplácel třiadvacetiletý Tomášek, ale gólman Dynama byl také připravený. Hosté nakonec na Machovského vyzráli. Deset minut před koncem se to povedlo volnému Mandátovi.

Sparťané na to zareagovali snahou strhnout vedení na svou stranu. V krátkém sledu několikrát zahrozili. Neodkázali však vy- užít vyloučení Jana Zdráhala ani pěknou akci, kdy Lukáš Pech poslal puk do jízdy Michalu Řepíkovi. Ten ovšem v klíčovém momentě puk do klece nezasunul.

Pak ještě oslabil domácí dvouminutovým vyloučením Milan Jurčina, ale ani Dynamo výhodu nevyužilo a zápas šel do prodloužení.

Za dvě minuty však bylo dobojováno a desetitisícová návštěva v libeňské O2 areně vybuchla nadšením. Řepík vyslal střelu na Kacetla, po zmatcích v jeho brankovišti se jako první dostal k puku Tomášek a svůj nadšený výkon korunoval rozhodujícím gólem.

Sparta bere dva body, Pardubice si odváží jeden. „Pardubičtí lépe bruslili, byli hladovější a my jsme profesorsky čekali, že nám něco nabídnou a dáme druhou třetí branku,“ poznamenal sparťanský asistent Jaroslav Nedvěd.

Vítězný gól byl podle Tomáška trochu šťastný. „Nechtěl jsem střílet, ale puk trošku potáhnout, a nakonec do branky zapadl,“ dodal.