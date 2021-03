„Nechceme sérii natahovat,“ usmíval se střelec jednoho z gólů Adam Polášek. „V Olomouci se vždycky hraje těžko. Hodně nám pomohlo, že jsme přijeli už v úterý a měli čas na regeneraci. Od první třetiny jsme měli dobré tempo, ve druhé jsme si nechali zápas trošku utéct, ale je fajn, že jsme vždycky rychle odpověděli na vyrovnání. To nám vyhrálo zápas,“ přiznal sparťanský obránce.

Sparťané se zásluhou Miroslava Formana dostali už ve druhé minutě do vedení, které jim vydrželo až do poloviny zápasu, kdy srovnal Rostislav Olesz. Ten ve třetí části srovnal i podruhé, když gólově zareagoval na Poláškovu trefu, ale rozhodující moment přišel pět minut před koncem, kdy se prosadil David Tomášek. Jediné vítězství tak stojí mezi Spartou a semifinále. Rozhodnout mohou už ve čtvrtek, kdy se hraje na olomouckém ledě další bitva.

„Třetí zápas byl velmi důležitý, ale čtvrtý je nejtěžší. Nesmíme nic podcenit. Všichni budou říkat, že nemají ztratit, což je pravda. Půjdou na krev, ale my jim na to odpovíme stejnou mincí,“ vzkázal Polášek soupeři.

Když se vyhrává, zranění se léčí rychleji a je důvod k úsměvům. Humorem sobě vlastním okomentoval Polášek i svůj gól. „Zlomil se mi plast, který drží nůž. Kustod Pepa Toma mi ho přendal rychlostí pit stopu ve formuli, asi za sedm minut jsem byl zpátky a tou bruslí jsem pak dal třetí gól. Puk se odrazil od brusle do kolena, pak do ramene a do branky,“ smál se.

Bude mít on i jeho spoluhráči ještě větší důvod ke smíchu po čtvrtém zápasů série?

Olomouc - Sparta 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Olesz (Kolouch, Ostřížek), 53. Olesz – 2. Forman (Buchtele), 41. Polášek (Řepík), 55. Tomášek (Forman). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Švrček, Vyrůbalík, Škůrek, Rašner, Dujsík, A. Rutar – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Kucsera – Burian, Navrátil, Bambula.

Sparta: Salák – Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Sukeľ, Forman – Zikmund, Žálčík, Dvořáček.