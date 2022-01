Sparťané už vítězství potřebovali. Základní část půjde za chvíli do závěrečné čtvrtiny a každý bod je najednou o něco cennější, než jak tomu bylo na začátku sezony. "Věděli jsme, že nikomu z nás se moc nedaří. Museli jsme makat pořádně až do konce. Zápas po karanténě byl strašně těžký. Proti Kladnu jsme se prosadili jen dvakrát, nevyužili jsme spoustu šancí. Takové porážky mrzí, o to víc jsem rád, že jsme zabrali a urvali cennou tříbodovou výhru," pokračoval Machovský.