„Jsem moc ráda, že mohu ve Spartě přivítat Michala Řepíka, který byl letos důležitou součástí hokejové reprezentace. Je to jasný signál, že Sparta může přivádět do svého kádru opravdu prvotřídní hráče,“ říká generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Původní plány třicetiletého forvarda směřovaly k pokračování v zahraničí, ale příchody Petra Tona a Jaroslava Hlinky do funkcionářských pozic ve Spartě nakonec převážily jeho rozhodnutí pro návrat do české extraligy. „Oslovil jsem ho ihned po nástupu do funkce ve Spartě, ač nerad podobné věci řeším před mistrovstvím světa,“ přiznává sportovní ředitel Petr Ton. „Michal si tehdy vážil naší nabídky, ale chtěl ještě rok pokračovat v zahraničí. Po příchodu Jardy Hlinky se ale šance na spolupráci otevřela znovu a nakonec jsme se dohodli. Dobře se spolu znají, hráli spolu v jedné lajně,“ rozkrývá detaily námluv Ton.

Příchod Řepíka znamená už pátou posilu na pozici útočníka pro tradičně ambiciózní pražský klub. V úspěch věří i samotná nejnovější akvizice Sparty. „Těšíme se spolu s rodinou zpátky domů. Jsem připravený na to, že mám být jedním z lídrů týmu, a věřím, že společně dosáhneme v nové sezoně úspěchu,“ říká účastník posledních čtyř mistrovství světa.

Profil Michala Řepíka:



Vlašimský rodák působil už v mládežnických kategoriích ve sparťanském dresu a okamžitě ukazoval, že má předpoklady pro to, aby hrál hokej na vrcholové úrovni. Po skvělé sezóně v juniorech si šikovného střelce vyhlídl Vancouver, takže Řepík začal další rok v juniorských soutěžích za mořem. Svými výkony si nakonec vysloužil starty i v NHL, a to v dresu Floridy. Za 72 zápasů stihl nasbírat dvacet bodů, než se rozhodl pro návrat do Evropy.



V následujících dvou sezónách v dresu Lva Praha hrál Kontinentální hokejovou ligu a ve druhém roce si dokonce zahrál finále proti Magnitogorsku. Další ročník započal ve finském Lahti a dokončil ve švýcarském Zugu. Před sezonou 2015/2016 se vrátil zpět do Česka, konkrétně do extraligového Liberce, kde se opět shledal se svým parťákem Michalem Birnerem. A oba výrazně napomohli tomu, že Bílí Tygři zvedli v dubnu nad hlavu mistrovský pohár. Následně Řepík odešel do Čeljabinsku, ale stihl odehrát pouze dva zápasy, než jeho angažmá ukončilo zranění.



Ihned po ukončení náročné rekonvalescence se Řepík přesunul opět do české nejvyšší soutěže, tentokrát už ale do mateřské Sparty, s níž si zahrál finále Ligy mistrů a absolvoval závěr základní části v Tipsport extralize. Hořkou stopku ale týmu vystavilo ve čtyřech čtvrtfinálových duelech Brno. I tak si Řepíkových výkonů všimli reprezentační trenéři a podruhé v řadě jej pozvali na světový šampionát. Po dobrých výkonech z Ruska 2016 se mu herně dařilo i ve Francii o rok později. V obou případech ale Češi vypadli ve čtvrtfinále.



Bývalý útočník Floridy se následně mohl soustředit na angažmá v KHL, kam opět zamířil právě ze Sparty. Zkušený útočník se stal oporou Slovanu Bratislava, ale ten patřil mezi nejhorší týmy soutěže, proto se český útočník stěhoval na závěr sezony do Sparty. Brzkému vyřazení v play-off však nezabránil a chuť si spravil alespoň na mistrovství světa v Dánsku, kde si připsal čtyři góly. Ročník 2018/2019 už strávil kompletně v KHL, když se ze Slovanu stěhoval do Podolsku. Po sezoně s třiceti body v 61 zápasech odehrál vynikající světový šampionát v Bratislavě, po němž se autor čtyř gólů a tří asistencí rozhodl pro definitivní návrat do Česka a v červnu 2019 se upsal Spartě.